Унікальна знахідка: у стародавній статуї Христа виявили послання

Реставратори в ході відновлення церкви Санта-Агуеда в Іспанії виявили всередині дерев’яної статуї Ісуса Христа 18 століття записку. Її автором є священик Хоакін Мінгуес.

За даними ЗМІ, документ, що датується 1777 роком, розташовувався в маленькому отворі, вкритому шматком тканини. У ньому йдеться про економічне і соціальне життя, місцеві звичаї і ігри того часу. Іспанський священик спеціально помістив записку в статую, щоб її знайшли майбутні покоління, повідомляє "Вголос" з посиланням на «Сегодня».

На опублікованих фото видно два листа, списаних акуратною каліграфією. Знахідка була відправлена в архів. У свою чергу, її копію зберегли в статуї, щоб вона продовжила служити майбутнім поколінням.