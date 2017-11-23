Вчені встановили вік гробниці Христа

Вік гробниці, де нібито перебувало тіло Ісуса Христа, становить близько 1700 років, вона була побудована через 300 років після його смерті, з'ясували вчені.

Про результати повідомляється на сайті Національного географічного товариства, подробиці будуть опубліковані в журналі Journal of Archaeological Science: Reports.

Невідомо, чи були в гробниці коли-небудь останки Ісуса. Крім того, існують і інші версії про місце його поховання.

Вік гробниці був встановлений за допомогою оптичного датування - методу, який дозволяє дізнатися, коли мінерал (в даному випадку - кварц, що міститься у вапняку, з якого виготовлено ложе Христа) останній раз перебував на світлі. Датування показало, що плита була виготовлена ​​близько 345 року н. е., незабаром після закінчення правління римського імператора Костянтина Великого, який в зрілому віці навернувся до християнства. Згідно з легендою, гробницю в 327 році виявила мати Костянтина Олена і заснувала на цьому місці храм Гробу Господнього.

У жовтні 2016 року гробниця була відкрита вперше за 500 років для реставрації та наукових досліджень. Громади храму Гробу Господнього дали згоду на реставрацію в березні 2016 року за умови, що роботи закінчать до Великодня 2017 року. Вартість проекту склала понад $ 4 млн.