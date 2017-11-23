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Руйнується монастир XII століття через недбалість будівельників
26 листопада 2017, 09:56 | Історія, археологія | 0 | | Код для блогу | |
Екстрено вжити заходів щодо встановлення тимчасового покриття на дахах монастирського комплексу Гошаванк XII століття розпорядився міністр культури Вірменії Армен Амірян під час робочого візиту в комплекс.
Як повідомляє "Благовест-інфо", з 2005 року у Вірменії була розроблена і розпочато програму з відновлення ранньохристиянських і середньовічних храмів, проте в деяких місцях ця програма виконується з грубими порушеннями.
«У Гошаванку реставрація була розпочата в 2012 році, було витрачено 55,5 млн. драмів (приблизно 115 тис. Доларів США) з передбачених в цілому на відновлення 120 млн драмів (близько 250 тис. Доларів)», - поінформував журналістів начальник управління з охорони пам'яток при Міністерстві культури Вірменії Армен Аброян.
Однак роботи були виконані з масою порушень і, по суті, завершено було тільки відновлення гробниці богослова Мхитара Гоша, яка знаходиться неподалік від монастиря на високому пагорбі.
Зокрема, п'ять років тому частково були розкриті покрівельні частини храмового комплексу, через що волога (дощова і тала вода) стала проникати всередину, тим самим руйнуючи будову, зв'язуючим елементом якого є крихкий вапняковий розчин. Був оголошений новий тендер на будівельну компанію, але поки частина покрівлі залишається у відкритому вигляді, чому і міністром було прийнято рішення до весни спорудити тимчасове покриття.
Щоб краще контролювати роботу нової групи будівельників, міністр розпорядився встановити камери, які будуть працювати в реальному режимі часу. «Таке спостереження вже практикується у випадку з дохристиянським храмом Гарні, що дозволяє постійно стежити за ходом дій найнятих робітників і в разі виявлення відхилень від плану по реставрації виключити їх», - сказав міністр культури Вірменії.
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