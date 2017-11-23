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Археологи виявили в Ізраїлі руїни стародавної грузинської церкви
24 листопада 2017, 11:04 | Історія, археологія | 0 | | Код для блогу | |
Археологи виявили руїни грузинської церкви або цілого монастиря при розкопках на середземноморському узбережжі Ізраїлю і вважають, що знахідці близько півтори тисячі років.
Про це повідомляє Depo.ua із посиланням на РИА "Новости".
Розкопуючи велике місто Ашдод-Ям, розквіт якого припав на візантійську епоху, вчені натрапили на мозаїчну підлогу з написом-присвятою. Вона виконана грецькою мовою, але з використанням старовинної грузинської системи літочислення, яка дозволила дослідникам не тільки датувати будівництво, а й визначити, кому вона належала.
Згадану в написі "третю індікцію (едикт імператора - ред.), рік 292-й" доктор Лея Ді Сегні з Єврейського університету Єрусалиму розшифрувала як 539 рік нашої ери.
"Це найбільш ранній з відомих нам випадків використання грузинського календаря в Ерец-Ісраель (історичної Землі Ізраїлю - ред.)", - повідомила Ді Сегні.
Вчені кажуть, що їм добре відомі грузинські споруди того ж періоду, розташовані в десятках кілометрів на схід, в Єрусалимі та його околицях, але на середземноморському узбережжі Ізраїлю таких знахідок ще не було.
"Згідно з історичними джерелами, в Ашдод-Ямі останні роки життя провів знаменитий грузинський князь і єпископ Петро Івер. Зараз, схоже, ми знайшли реальне свідчення того впливу, який він мав на це візантійське місто", - пише Управління старовини Ізраїлю.
Івер, що жив в V столітті, заснував перший грузинський монастир в Віфлеємі. Археологи також вважають символічним, що залишки церкви або монастиря виявилися поруч з містом Ашдодом, де, за їхніми словами, сьогодні живе найбільша в світі громада євреїв-вихідців з сучасної Грузії.
Нагадаємо, що раніше в Ізраїлі археологи знайшли стародавню синагогу, яку міг відвідувати Ісус Христос.
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