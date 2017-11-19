У Єгипті знайшли ритуальну ладдю бога Осіріса і затонулі давньоримські кораблі

Генеральний секретар Верховної Ради старожитностей Єгипту доктор Мустафа Вазирі (Mostafa Waziri) розповів про знахідку чотирьох затонулих кораблів. Про це повідомляє N+1.

Три з них, датовані римським періодом, були знайдені в гавані Олександрії, четвертий - в затоці Абу-Кір, де раніше були знайдені затонулі міста Гераклеон і Канопус.

Також дослідники виявили артефакти, пов'язані з римськими правителями Марком Антонієм і Октавіаном Августом. Підводні роботи проводилися спільно з Європейським інститутом підводної археології, повідомляється в прес-релізі, що надійшов до редакції N + 1.

Міста Канопус і Геракліон були заснований в дельті Нілу приблизно в VIII столітті до нашої ери. Ці портові міста були найбільшими центрами торгівлі єгиптян з греками. Однак після заснування Олександрії в 332 році до нашої ери обидва міста втратили свої позиції. І Канопус, і Гераклеон орієнтовно існували до другої половини VIII століття нашої ери, поки, з невідомих причин, не занурилися під воду.

Після заснування Олександрії, вона стає головним торговим і культурним центром Єгипту. Царі з династії Птолемеїв, що правили в 323-30 роках до нашої ери, зробили її столицею країни. Під час правління останньої з них, Клеопатри VII, між Марком Антонієм, правителем східних провінцій Римської республіки і коханцем цариці Єгипту, і Гаєм Октавием, правителем західній частині країни і майбутнім імператором Октавіаном Августом, починається боротьба за владу. Клеопатра постачала війська Марка Антонія продовольством, крім того, на єгипетські гроші була побудована частина римського флоту. Після низки сутичок і наступних примирень, в 31 році до нашої ери відбулася вирішальна морська битва в Греції. Марк Антоній і Клеопатра зазнали поразки і втекли в Олександрію. На наступний рік Октавіан напав на Єгипет. Після поразки своїх військ, Марк Антоній, а пізніше і Клеопатра покінчили життя самогубством. Єгипет був анексований і став римською провінцією.

Співробітники Європейського інституту підводної археології проводять підводні роботи біля берегів Єгипту більше 20 років. За ці роки дослідники виявили недалеко від берегів Олександрії затонулі міста Канопус і Гераклеон. Під час польового сезону 2017-го вони знайшли в Гераклеоне ритуальну ладдю єгипетського бога Осіріса, яка, мабуть, служила для транспортування статуї бога під час урочистих процесій. Також, під час розкопок в Східній гавані Олександрії, археологи знайшли три затонулі кораблі римського періоду, скульптурну голову, можливо, належала Марку Антонію і три золоті монети (аурі), які були викарбувані в правління Октавіана Августа.

У наступному році дослідники планують продовжити роботи в бухті Абу-Кір. За словами глави Центрального департаменту підводних старожитностей, доктора Усами Алнахаса (Osama Alnahas), під час попередніх розкопок вчені виявили дерев'яну корабельну обшивку і керамічні черепки. Тому вони розраховують знайти ще один затонулий корабель.

У 2015 році єгипетська влада схвалили проект реконструкції древнього Олександрійського маяка. Він буде побудований на острові Фарос в бухті Олександрії, там же, де знаходився історичний маяк.