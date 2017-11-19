Біля берегів Ізраїлю знайшли 33 найдавніших поховань

Археологи виявили в місцевості Кумран 33 поховання, які можуть пролити світло на походження кумранських літописів, в тому числі найдавніших записів тексту Старого Завіту.

Про свою знахідку дослідники повідомили на щорічній конференції Шкіл американського сходознавства в Бостоні.

Сувої Мертвого моря, або кумранські рукописи, знаходять в печерах Юдейської пустелі з 1947 року. Стародавні (деяким з них більше 2000 років) документи прочитані і вивчені; приблизно 30% їх тексту - це книги Старого Завіту, решта - апокрифи, записи про події та закони.

Однак питання про те, хто створив сувої, до сих пір залишалося відкритим. Три десятка поховань, знайдених в Юдейській пустелі неподалік від печер, побічно підтверджують одну з теорій походження документів, яка стверджує, що рукописи були записані і зберігалися членами замкнутої чоловічий громади оссинів.

Аналіз показав, що людським останкам 2200 років; це збігається з датуванням кумранських рукописів. Антропологи зробили висновок, що як мінімум 30 з 33 похованих в Кумрані людей були чоловіками - про це свідчить структура тазових кісток; ще три скелета збереглися дуже погано, щоб по них можна було встановити стать. Вік похованих - від 20 до 50 років.

Дослідження антропологів побічно підтверджує поширену теорію про те, що сувої Мертвого моря створили члени юдейської секти оссинів.

Згідно з іншими версіями, кумранські документи були складені ремісниками, бедуїнами або військовими, які проживали в тій же місцевості. Гендерний склад похованих на кумранському кладовищі, а також той факт, що деякі чоловіки померли в похилому віці, і відсутність на кістках слідів серйозних травм, які могли бути отримані на війні, говорять на користь версії про оссинів.

Разом з тим, вчені підкреслюють, що однозначно пов'язати поховання з авторами кумранських літописів не можна.