Про історію Мартіна Лютера розкажуть комікси

На завершення Року Реформації українські протестантські активісти представили яскраві комікси про історію життя Мартіна Лютера, аби популяризувати його ідеї. Команда "Східноєвропейської Реформації" сподівається таким чином у легкій формі передати знання про 500-ліття події.

Комікс "Мартін Лютер: монах, який змінив світ" розповідає про його життя та історичний поворот для Церкви через барвисті картини та історію героя. Первинно це твір німецьких авторів, який переклали на українську мову та розповсюджують за символічною ціною.

«У рік Реформації у нас виникла ідея, що потрібен доступний контент для популяризації інформації, і візуальна форма підходить найкраще для цієї мети. Тому з початку року ми запустили проект історичної інфографіки, а зараз переклали комікси, які надзвичайно красиві та цікаві не лише для дітей, а й для дорослих», — коментує кореспонденту РІСУ координатор проектів "Східноєвропейської Реформації" Микола Харламенков.

Стенди з історичною інфографікою на 500-річчя Реформації мандрували великими містами України – Києвом, Львовом, Луцьком та Дніпром – та виставлялись на Хрещатику на День Подяки. Пізніше виник попит на друкований варіант і сьогодні доступний каталог "Візуалізована історія Реформації", який можна також замовити у видавців. Основна ж інформація доступна на офіційному сайті Християни для України.

Замовити каталоги інфографік та комікси можна за адресою reformationsite@gmail.com.