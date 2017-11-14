На Тернопільщині археологи розпочали розкопки монастиря, зруйнованого після Другої світової війни

14 листопада 2017, 11:34 | Історія, археологія | 0 |   | Код для блогу |  | 

На Тернопільщині біля Домініканського костелу почали розкопки монастиря, який зруйнували після Другої світової війни. Про це повідомляє "УНІАН-релігії".

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"Мабуть, уже всім відомо, що обабіч Домініканського Костелу розпочато розкопки. На замовлення отців-домініканців, група археологів розкопує зруйновану будівлю монастиря, який був зруйнований після II світової війни", - йдеться в повідомленні.

Про знахідки та подальші плани науковці планують розповісти найближчим часом.

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теги до статті:Археологія
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