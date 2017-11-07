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Археологи знайшли виноробню біблійного Навота
9 листопада 2017, 12:46 | Історія, археологія | 0 | | Код для блогу | |
Археологи виявили виноробню біблійного Навота, того, чий виноградник зажадав цар Ахав.
Як повідомляє "УНІАН-релігії" з посиланням на "Сhristiantoday", нове відкриття археологів можна розглядати як підтвердження відомої біблійної історії про виноградник Навота, викладеної у Третій Книзі Царств (глава 21): «...у Навота Ізраїльтянина в Ізраїлі був виноградник біля палацу Ахава, царя... І сказав Ахав Навуфею: віддай мені свій виноградник...а замість нього я дам тобі виноградник кращий, ніж цей, або... срібло, скільки він коштує...».
Коли Навот відмовив Ахаві («борони мене Господи, щоб я дав тобі спадок моїх батьків!»), той «ліг на постіль свою, і відвернув своє обличчя, і хліба не їв». Після чого Єзавель, дружина Ахава, оббрехала Навота, звинувативши його в богохульстві й добилася його страти, але богобоязливий Ахав так і не зміг заволодіти виноградником, бо Ілля сповістив йому про гнів Господній і помсту роду його. З тих пір «виноградник Ахава» увійшов до прислів'я як символ бажаного, але недосяжного щастя.
Ізраїльська долина, згадувана в Біблії, вона ж Ездрелонська долина або долина Мегіддо в Нижній Галілеї в Ізраїлі, з 2012 досліджується групою археологів під керівництвом Норми Франклін (Norma Franklin), співробітниці університету Хайфи і Дженні Эбелинг (Jennie Ebeling) з університету міста Евансвіль в штаті Індіана (США).
У цій долині відбувалися багато біблійних події, зокрема викладені у Старому Заповіті. Саме тут, в долині Меґіддо, Гідеон завдав поразки мадианитянам і амалекитянам, як про те оповідає Книга Суддів, і від назви цієї долини й походить назва «Армагеддон», що означає місце останньої битви сил добра з силами зла наприкінці світу і згадується в Апокаліпсисі Іоанна Богослова.
П'ять років тому Франклін з колегами вперше застосувала для досліджень так званий LiDAR, лазерний метод зйомки місцевості, за допомогою якого вдалося виявити «кілька древніх об'єктів», які були визначені як залишки стародавньої виноробні.
У ході розкопок було виявлено кілька «винних і оливкових пресів, і в тому числі «найбільший винний прес, знайдений на території Ізраїлю за всю історію розкопок». За словами доктора Франклін, вдалося також виявити більше сотні великих кувшиноподібних ємностей, вирубаних у камені, які служили для зберігання вина.
Як же вдалося виявити виноробню? Виявляється, археологи скористалися старозавітним текстом для отримання інформації про можливе місцезнаходження виноробні, за словами доктора Франклін.
"Описана в Біблії історія, ймовірно, відображає реальні події, які мали місце в долині Ізреел", – заявила доктор Франклін.
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