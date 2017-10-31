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Більше ста вчених відновили пошуки Ноєвого ковчега
1 листопада 2017, 13:31 | Історія, археологія | 0 | | Код для блогу | |
Більше ста вчених відновили пошуки Ноєвого ковчега на горі Арарат у Туреччині. Про це повідомляє проект "Єврейські новини" з посиланням на "Independent".
«Я вважаю, що потрібна ретельна та серйозна наукова робота на місці, і мені приємно брати в ній участь. У нас є необхідні технічні ресурси і ми задіємо місцевих експертів», - розповів професор Пол Эспранте з Каліфорнії. Разом з іншими дослідниками він приїхав на триденну конференцію в Туреччині, присвячену майбутніх пошуків.
Він зазначив, що поки рано говорити, що саме очікується знайти, але вчені обіцяють повідомляти про всі знахідки. Ноїв ковчег згадується в юдейських, християнських та мусульманських священних текстах.
У Танаху розповідається, що Ной побудував величезний корабель, щоб врятувати свою сім'ю і всі види земних тварин під час Всесвітнього потопу. Там же написано, що після закінчення потопу, який тривав більше року, ковчег пристав до гори, відомої сьогодні як Арарат. Багато істориків вважають, що Всесвітній потоп дійсно був.
Американські вчені Райан і Пітмен стверджують, що масштабна повінь у районі Чорного моря сталася в 5500 р. до н. е. З XIX століття на Арараті в пошуках залишків Ноєва ковчега побувало безліч експедицій.
У 2010 році японо-турецька команда заявила, що знайшла вмерзлі в льодовик останки судна на висоті 4000 метрів. На сучасних аерофотознімках видно об'єкт, схожий на частину корабля.
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