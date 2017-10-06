У Єгипті археологи виявили знахідку часів Стародавнього царства, якій 4 тис. років

13 жовтня 2017, 10:17 | Історія, археологія | 0 |   | Код для блогу |  | 

Біля некрополя Саккара у Єгипті знайшли фрагмент обеліску з граніту часів Стародавнього царства. Представники спільної франко-швейцарської археологічної експедиції вважають, що половина із 2,5-метрової знахідки знаходиться під землею, пише The History Blog.

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Обеліск був виконаний з масивної брили червоного граніту. Канавка навколо верхньої частини обеліска вказує на те, що він був спочатку покритий мідними пластинами або золотою фольгою, щоб віддзеркалювати сонце і яскраво світити протягом дня. Це - найбільший відомий обеліск епохи Стародавнього царства, передає Укрінформ.

Напис на одній стороні обеліска вказує, що він був присвячений представниці Шостої династії, Анхнесмерірі II, доньці першої давньоєгипетської візиря-жінки Небет, матері фараона Пепі II з Шостої династії. Вона жила в середині 23 століття до нашої ери.

"У правителів Шостої династії, як правило, було два невеликих обеліска біля входу в їх похоронний храм, але цей обеліск був знайдений трохи далі від входу до могильного комплексу Анхнесмеріри II", - сказав Мостафа Вазирі, генеральний секретар єгипетської Вищої ради у справах старовини. На його думку, обеліск був викрадений каменотесами через кілька століть після установки.

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теги до статті:Археологія,Єгипет
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