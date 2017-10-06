- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
У Єгипті археологи виявили знахідку часів Стародавнього царства, якій 4 тис. років
13 жовтня 2017, 10:17 | Історія, археологія | 0 | | Код для блогу | |
Біля некрополя Саккара у Єгипті знайшли фрагмент обеліску з граніту часів Стародавнього царства. Представники спільної франко-швейцарської археологічної експедиції вважають, що половина із 2,5-метрової знахідки знаходиться під землею, пише The History Blog.
Обеліск був виконаний з масивної брили червоного граніту. Канавка навколо верхньої частини обеліска вказує на те, що він був спочатку покритий мідними пластинами або золотою фольгою, щоб віддзеркалювати сонце і яскраво світити протягом дня. Це - найбільший відомий обеліск епохи Стародавнього царства, передає Укрінформ.
Напис на одній стороні обеліска вказує, що він був присвячений представниці Шостої династії, Анхнесмерірі II, доньці першої давньоєгипетської візиря-жінки Небет, матері фараона Пепі II з Шостої династії. Вона жила в середині 23 століття до нашої ери.
"У правителів Шостої династії, як правило, було два невеликих обеліска біля входу в їх похоронний храм, але цей обеліск був знайдений трохи далі від входу до могильного комплексу Анхнесмеріри II", - сказав Мостафа Вазирі, генеральний секретар єгипетської Вищої ради у справах старовини. На його думку, обеліск був викрадений каменотесами через кілька століть після установки.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
У Луцьку перепоховали останки жертв НКВС | 13 жовтня 2017, 16:48 | Історія, археологія | |
На Івано-Франківщині громада УПЦ (МП) перейшла у Київський Патріархат | 13 жовтня 2017, 12:01 | Міжправославні стосунки |
Відомий італійський стигматик зустрінеться із львівськими митрополитами УГКЦ та РКЦ | 13 жовтня 2017, 11:21 | Релігійні церемонії та паломництво |
Івано-Франківська Католицька школа-гімназія – переможець конкурсу українських приватних шкіл | 13 жовтня 2017, 10:54 | Церква і школа |
У Єгипті археологи виявили знахідку часів Стародавнього царства, якій 4 тис. років | 13 жовтня 2017, 10:17 | Історія, археологія |
Останні коментарі
- 13 жовтня 2017, 15:46
Р. S. "200 тисяч жителів Латвії і багато священиків перепливли на човнах через Балтійське море і в 44-45 – тобто бігли, щоб врятувати себе і свої сім'ї від депортації до Сибіру." Разом з |
- 13 жовтня 2017, 15:27
Я говорю то, что видел у Отца Моего; а вы делаете то, что видели у отца вашего, Иоанна 8:38 |
- 13 жовтня 2017, 15:26
Вы делаете дела отца вашего. На это сказали Ему: мы не от любодеяния рождены; одного Отца имеем, Бога. Иисус сказал им: если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога исшел и |
- 13 жовтня 2017, 15:22
Всем давно известно, что с 1917 года вообще не было и нет и быть не может ни одного совкового фильма, где правда, уважение и почтение к честным, духовным, мудрым, благородным и красивым людям. |
- 13 жовтня 2017, 15:17
Но Он, зная их лицемерие, сказал им: что искушаете Меня? Марка 12:15. Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем |
Популярні статті місяця
9 жовтня 2017, 09:12 | Світові | 11 жовтня 2017, 17:49
Через 40 років мусульмани стануть домінувати в Європі - дослідження
22 вересня 2017, 16:20 | Московський Патріархат | 5 жовтня 2017, 10:21
Патріарх Кирил заявив про свою непогрішимість: «Не згодні - на пенсію»
5 жовтня 2017, 09:36 | Суспільство-дайджест | | 8 жовтня 2017, 21:17
Митроп. Мечислав Мокшицкий: «Русская культура не чужда украинскому народу»
25 вересня 2017, 10:59 | Релігія і політика | 5 жовтня 2017, 01:52
Проросійськй митрополит УПЦ (МП) самочинно змінив свій титул
9 жовтня 2017, 14:25 | Московський Патріархат | 10 жовтня 2017, 18:29
РПЦ хвалить Путіна і намагається урізати самостійність УПЦ (МП)
Коментарі