Археологи виявили нечіпану гробницю

Єгипетські археологи виявили раніше недослідженою давньоєгипетську гробницю на західному березі Нілу у міста Луксор. Про це пише портал «Страна.UA».

Ученим належить розчистити вхід до гробниці. За словами керівника відділу у справах пам'яток старовини Луксора Талаата Абдель Азіза, вхідні двері пошкодженіц часом.

Далі дослідникам старовини потрібно потрапити в гробницю і визначити її вік і ім'я похованої в ній людини.

Нагадаємо, деякий час тому вчені виявили в цьому ж районі гробницю давньоєгипетського торговця золотом, якій близько 3,5 тисячі років, а також масове поховання бідняків епохи Стародавнього Єгипту.

Нові археологічні знахідки були зроблені на західному березі Нілу в Луксорі, де розташовані поховання давньоєгипетських фараонів.

Як повідомляла «Страна», раніше в Єгипті виявили гробницю з древніми муміями, яким по 3,5 тисячі років.