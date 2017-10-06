Археологи виявили нечіпану гробницю

9 жовтня 2017, 12:32 | Історія, археологія | 0 |   | Код для блогу |  | 

Єгипетські археологи виявили раніше недослідженою давньоєгипетську гробницю на західному березі Нілу у міста Луксор. Про це пише портал «Страна.UA».

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Ученим належить розчистити вхід до гробниці. За словами керівника відділу у справах пам'яток старовини Луксора Талаата Абдель Азіза, вхідні двері пошкодженіц часом.

Далі дослідникам старовини потрібно потрапити в гробницю і визначити її вік і ім'я похованої в ній людини.

Нагадаємо, деякий час тому вчені виявили в цьому ж районі гробницю давньоєгипетського торговця золотом, якій близько 3,5 тисячі років, а також масове поховання бідняків епохи Стародавнього Єгипту.

Нові археологічні знахідки були зроблені на західному березі Нілу в Луксорі, де розташовані поховання давньоєгипетських фараонів.

Як повідомляла «Страна», раніше в Єгипті виявили гробницю з древніми муміями, яким по 3,5 тисячі років.

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теги до статті:Археологія,Єгипет
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