Біля Рівного відкопали крипту з рештками князів

6 жовтня 2017, 09:53 | Історія, археологія | 0 |   | Код для блогу |  | 

На Рівненщині археологи відкопали рештки князів. У підземеллі Клеванського костелу вже тиждень працює 4 осіб, інформує "РадіоТрек".

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До експедиції входять студенти РДГУ, представник від Рівненського обласного краєзнавчого музею та археолог від Острозької академії. Керівник експедиції Олексій Войтюк каже, що перші результати розкопок вже є.

Зараз ми розчищаємо крипту (підземний хід костелу), де були поховані князі-фундатори костелу. Це родова крипта. Можливо, там були поховані нащадки князя, а можливо й сам князь Юрій Чорторийський із сином.

За словами Олексія Войтюка, раніше рештки князів просто валялись по території підземного ходу у костелі. Частину позбирав настоятель храму, а ще частину - експедиція.

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Знайдені рештки настоятель храму освятить і покладе у цій крипті. Експедиція триватиме до кінця жовтня. 

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теги до статті:Археологія,Клеванський костел
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    • dutchak1 | 6 жовтня 2017, 16:24

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