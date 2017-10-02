Під Харковом розкопали древній курган з імовірно язичницьким храмом

2 жовтня 2017, 15:18 | Історія, археологія | 0 |   | Код для блогу |  | 

розкопки_Харків.jpgВажливе історичне відкриття зробили харківські археологи в Люботині. Там розкопали четвертий за величиною курган в районі. Крім того, він є одним з найстаріших в басейні річки Сіверський Донець, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на НХМ.

«В Люботині взагалі дуже багато різних курганів, але, на жаль, на них або побудовані садиби, або розміщені кладовища, тому досліджувати їх неможливо. У цій місцевості вдалося вивчити лише чотири кургани. Найбільший - Дуншовскій курган, де похована свита монарха. Його висота 7,5 м. Ще є два кургани по 5 метрів. Днями ми закінчили розкопки на четвертому кургані. Він розташовується фактично в городах у людей. Курган набагато скромніший за масштабами - в діаметрі 30 метрів і заввишки 1,5 метра. До речі, спочатку його висота була в 2 рази більшою», - розповів для Gx.net.ua директор Слобожанської археологічної служби Віталій Окатенко.

За його словами, в першу чергу це відкриття несе історичну цінність, так як дозволило вивчити традиції, які наші предки привезли з Азії. Це підтверджують знахідки караванній групи в сусідньому кургані з металами, посудом і коштовностями.

«Допускаю, що цей курган був культовим храмом. У ньому ми не знайшли нічого, що б свідчило про поховання. Зокрема, ми не знайшли останків тіл, заупокійної їжі. Крім того, будова кургану не нагадує могилу, це, скоріше, жертовний пам'ятник. Вхід в нього складається з трьох колон. Також було виявлено склеп, стародавній грабход, керамічний посуд - залишки грецької амфори, віночок амфори Мілет кінець 7 - початок 6 століття до нашої ери, горщик, черпак», - підкреслив експерт.

Як повідомили у Слобожанській археологічній службі, поховання було знайдено випадково власником ділянки землі, і якби він не вирішив розрівняти пагорб, то про існування кургану не знали б ще довгі роки.

 

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теги до статті:,Археологія
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