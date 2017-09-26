Під Кривим рогом розкопали ритуальний курган «Патріарха»

Археологи дослідили стародавній курган бронзової епохи поблизу Кривого Рогу. На місці розкопок виявили 15 поховань віком від 3 до 5 тис. Років. Серед унікальних знахідок — ритуальна яма у формі стопи та могила впливового жерця, якого науковці умовно назвали «Патріархом».

Зокрема, яма, яка за формою схожа на стопу й обкладена камінням, розташована в центрі кургану на півметровій глибині. Тисячі років тому тут проводили магічні обряди та ритуали. За словами археологів, для України така знахідка унікальна, бо єдина. Біля ритуальної ями виявлено могилу людини, яку археологи умовно назвали «Патріархом». Її поховали 5 тис. років тому, а персональний курган свідчить про особливий статус небіжчика. Саме місце погребіння має вигляд кола, що означає зверненого в кільце змія – символ підземних сил.

«Надана цій конструкції на дні форма стопи. Це так звана „стопа Вішну“ – „стопа бога“. Тобто місце, яке відмітив бог. Важливе те, що давні люди могли визначати такі місця, де ставили свої святилища», – пояснює археолог Олександр Мельник.

Поруч із «Патріархом» вчені розкопали ще дві могили. Одна з них прикрита стелами, що мають форму людських тіл. В другій археологи знайшли наконечники двох стріл та рештки ритуальної маски. Про це повідомляє "Рідна країна".

«Похована доросла людина, воїн, весь засипаний червоною охрою, і стопи, і руки, і череп. І найцікавіше, що він був вбитий двома стрілами – одна була в грудній клітці, друга в районі тазу», – розповіла археолог-дослідник Ірина Стебина у коментарі 5 каналу.

Закінчать розкопки, що розпочалися в липні, археологи вже до кінця вересня. Після детального вивчення знахідок обіцяють передати їх до музею.