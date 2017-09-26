В ефірі «ДТРК ЛНР» кажуть, що Голодомору в Україні не було

В ефірі захопленої Луганській телерадіокомпанії, найбільшої за охопленням аудиторії на підконтрольній «ЛНР» території, відмовляються визнавати Голодомором події 1932-1933 років в Україні. Про це повідомляють Новини Донбасу.

Гостем програми «Інтерв'ю» від 27 вересня стала «депутат» «народної ради ЛНР» і за сумісництвом директор школи-гімназії №60 ім.200-річчя Луганська Алла Подтинна.

Подтинна розповіла, що при українській владі вона, як керівниця середнього загальноосвітнього закладу, ігнорувала завдання з пошуку жителів Луганська, які стали жертвами Голодомору в 30-х. Подтинна назвала Голодомор роками «голоду» і не вважає це наслідком навмисних дій радянської влади.

«Ось коли школам було дано таке завдання знайти тих, хто загинув, був репресований, хто загинув від голоду, від Голодомору, скласти альбоми та стенди. За кількістю людей, яких ми знайшли, в якійсь мірі судили про нашу роботу. Ну, ми таких людей не шукали. Коли я була ще дитиною, мені моя бабуся розповідала, що вона не вважала, що це був голодомор, був голод», - сказала вона.

З її словами погоджується ведучий програми Леонард Свідовський, який відзначає, що «був голод і всі їхали в Луганськ, мені бабуся таке ж розповідала».

«Ми історію рідного краю, в тому числі, за бабусиними розповідями повинні знати», - додав він.

Він також вважає історію Росії неповною при відсутності Луганська.

«Ми зараз зберігаємо не тільки історію своєї родини, а й усього нашого Луганська, всієї нашої великої Росії, тому що без Росії Луганська немає і не буде, якщо Луганськ впаде. Тоді це буде вже не Росія», - заявив Свідовський.

З 1995 року Подтинна була директором школи-гімназії №60 ім.200-річчя Луганська. З 2007 року увійшла до складу Артемівської районної ради, після чого стала депутатом Луганської міської ради від Партії регіонів.

В результаті Голодомору в Україні померли кілька мільйонів жителів.

У 2006 році Верховна Рада України визнала Голодомор геноцидом українського народу. При цьому, термін «геноцид» не використовуються по відношенню до Голодомору в документах ООН, ЮНЕСКО та ПАРЄ.

Події 1932-33 років визнали геноцидом українців такі держави як США, Канада, Австралія, Андорра, Аргентина, Бразилія, Грузія, Еквадор, Естонія, Іспанія, Італія, Канада, Колумбія, Латвія, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польща, Словаччина, Угорщина, Чехія, Чилі і Ватикан.

20 вересня Президент України Петро Порошенко звернувся до Генеральної Асамблеї ООН і закликав визнати Голодомор в Україні актом геноциду.