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Вчених шокувала несподівана знахідка в могилі середньовічного ченця біля берегів Нормандії
23 вересня 2017, 09:38 | Історія, археологія | 0 | | Код для блогу | |
Археологи знайшли незвичайне поховання XIV століття на одному з островів біля берегів Нормандії, які служили притулком для монахів-самітників. Вчені виявили в могилі останки морської свині, повідомляє УНІАН-релігії з посиланням на "РИА Новости".
Дослідники очікували, що виявлять у могилі на острові Шапель Будинок Хюе (належить Великобританії) людські останки. Але вони були приголомшені, коли замість останків ченця вони знайшли череп і кістки тварини. "Це дуже дивно, я не знаю, що з цим робити. Навіщо ховати морську свиню в тому, що схоже на могилу? Це чудовий сюрприз", - зізнається археолог Філіп Джерсі.
Він додав, що зустрічає подібне "вперше за свою 35-річну кар'єру". Версію про те, що ченці зловили тварину сімейства дельфінових, з'їли, а потім закопали її кістки, вчені відразу відкинули. У середньовіччі у подібних випадках останки просто викидали в море. "Якщо б вони з'їли її або вбили, то навіщо їй влаштовувати похорони? Це цілковита нісенітниця! У цьому випадку були зроблені певні зусилля для створення акуратно виритої могили", - зауважує науковець.
Вчені висунули дві гіпотези. Можливо, один з насельників острова вирішив заховати труп тварини від інших ченців.
"Можливо, труп тварини був вимочений у солі, а потім чомусь до нього не повернулися", - припускає Джерсі. За іншою версією тварина мала релігійне значення для мешканців острова. "Дельфін має велике значення в християнстві, але я не зустрічав нічого подібного раніше.
Це трохи дивно, адже таке ви можете виявити у залізному віці (перше тисячоліття до нашої ери - ред), але ніяк не в середньовіччі", - здивований дослідник. На користь цієї версії говорить ще одна обставина. В акуратно виритій могили були виявлені сліди кераміки, які також були присутні у чернечих похованнях. В епоху раннього християнства дельфін зображувався з раною від тризуба, або з хрестом – це був символ розіп'ятого Іісуса Христа. Потім його стали зображувати разом з кораблем і якорем, що символізує Церкву, очолювану Христом.
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