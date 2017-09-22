Древній храм розкопали під Харковом

22 вересня 2017, 12:24 | Історія, археологія | 0 |   | Код для блогу |  | 

У місті Люботин під Харковом розкопали один з найстаріших курганів в басейні річки Сіверський Донець.

Харківські історики підкреслюють, що це не похоронний курган, а якесь культове місце, можливо - храм, пише Місто Х.

розкопки.jpg

"В Люботині взагалі дуже багато різних курганів, але, на жаль, на них або побудовані садиби, або розміщені кладовища, тому досліджувати їх неможливо. У цій місцевості вдалося вивчити лише чотири кургани. Найбільший - Дуншовський курган, де похована свита монарха. Його висота 7,5 м. Ще є два кургани по 5 метрів. днями ми закінчили розкопки на четвертому кургані. Він розташовується фактично в городах у людей. Курган набагато скромніше за масштабами - в діаметрі 30 метрів і заввишки 1,5 метра. до слову, спочатку його висота була в 2 рази більше", - розповів директор Слобожанської археологічної служби Віталій Окатенко.

За його словами, в першу чергу це відкриття несе історичну цінність, так як дозволило вивчити традиції, які наші предки привезли з Азії. Це підтверджують знахідки в сусідньому кургані: з металами, посудом і коштовностями.

"Допускаю, що цей курган був культовим храмом. В ньому ми не знайшли нічого, що б свідчило про поховання. Зокрема, ми не знайшли останків тіл, заупокійної їжі. Крім того, будова кургану не нагадує могилу, це, скоріше, жертовний пам'ятник. Вхід в нього складається з трьох колон. Також був виявлений стовповий склеп, керамічний посуд - залишки грецької амфори, віночок амфори з Мілета кінця 7 - почала 6 століття до нашої ери, горщик, черпак", - розповів Окатенко.

Цікаво, трохи раніше в тому ж Люботині, на території однієї з дач виявили невеличкий курган. Поховання було знайдено випадково власником ділянки, і якби він не вирішив розрівняти пагорб, то про існування кургану не знали б ще довгі роки.

Система Orphus
теги до статті:Археологія
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • Михаил | 22 вересня 2017, 14:35

      Если пять "за", три "против", то большинство получается "за". Что не так?

    • Fr. Valerii | 21 вересня 2017, 19:06

      А чому б їм не святкувати їхній новий рік в Ізраїлі?

    • Fr. Valerii | 21 вересня 2017, 18:58

      Цікаво, чому крій єпископських риз УГКЦ скопіювала з риз в які вбираються єпископи МП?

    • Orest | 20 вересня 2017, 19:25

      Пора видавати серію детективних книг, заголовок підходить. Жанр - ну скоріш за все фантастичний детектив)) Якісь однобічні враження після читання данної писанини.

    • Orest | 20 вересня 2017, 19:19

      Як треба було затуркати людям голову, аби вони вірили в те що в них на плакатах?? Тільки кожного дня говорити те ж саме про УПЦ і народ дуріє, та починає вірити. Краще б факти якісь дали, чи закрили

    Популярні статті місяця