Древній храм розкопали під Харковом

У місті Люботин під Харковом розкопали один з найстаріших курганів в басейні річки Сіверський Донець.

Харківські історики підкреслюють, що це не похоронний курган, а якесь культове місце, можливо - храм, пише Місто Х.

"В Люботині взагалі дуже багато різних курганів, але, на жаль, на них або побудовані садиби, або розміщені кладовища, тому досліджувати їх неможливо. У цій місцевості вдалося вивчити лише чотири кургани. Найбільший - Дуншовський курган, де похована свита монарха. Його висота 7,5 м. Ще є два кургани по 5 метрів. днями ми закінчили розкопки на четвертому кургані. Він розташовується фактично в городах у людей. Курган набагато скромніше за масштабами - в діаметрі 30 метрів і заввишки 1,5 метра. до слову, спочатку його висота була в 2 рази більше", - розповів директор Слобожанської археологічної служби Віталій Окатенко.

За його словами, в першу чергу це відкриття несе історичну цінність, так як дозволило вивчити традиції, які наші предки привезли з Азії. Це підтверджують знахідки в сусідньому кургані: з металами, посудом і коштовностями.

"Допускаю, що цей курган був культовим храмом. В ньому ми не знайшли нічого, що б свідчило про поховання. Зокрема, ми не знайшли останків тіл, заупокійної їжі. Крім того, будова кургану не нагадує могилу, це, скоріше, жертовний пам'ятник. Вхід в нього складається з трьох колон. Також був виявлений стовповий склеп, керамічний посуд - залишки грецької амфори, віночок амфори з Мілета кінця 7 - почала 6 століття до нашої ери, горщик, черпак", - розповів Окатенко.

Цікаво, трохи раніше в тому ж Люботині, на території однієї з дач виявили невеличкий курган. Поховання було знайдено випадково власником ділянки, і якби він не вирішив розрівняти пагорб, то про існування кургану не знали б ще довгі роки.