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Унікальні ісламські рукописи знайшли археологи в православному храмі на Афоні
21 вересня 2017, 10:02 | Історія, археологія | 0 | | Код для блогу | |
У Греції на горі Афон група археологів з університету Кувейту виявила в одному з православних храмів унікальні ісламські рукописи. Про це повідомляє Greek reporter.
«Знайдені рукописи відносяться до золотого віку ісламу, тобто до VIII-XIII ст. Вони охоплюють різні теми, пов'язані з щоденними подіями, науковими спостереженнями, релігійними справами і так далі», — розповів координатор розкопок доктор Абдулхаді аль-Аджмі.
Абдулхаді аль-Аджмі вважає, що нові відкриття стануть важливим орієнтиром для тих вчених, які будуть займатися історією зв'язків Греції з арабами і мусульманами. Справа в тому, що поки незрозуміло, як унікальні манускрипти потрапили на Афон.
В інтерв'ю кувейтському інформагентству Абдулхаді аль-Аджмі зазначив, що одним з найскладніших етапів було отримання дозволу на пошуки як з боку грецької влади, так і з боку релігійних керівників гори Афон.
За його словами, нові відкриття стануть важливим орієнтиром для тих, хто цікавиться питанням, що саме араби і мусульмани пропонували Греції в давнину.
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