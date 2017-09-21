Унікальні ісламські рукописи знайшли археологи в православному храмі на Афоні

21 вересня 2017, 10:02 | Історія, археологія | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Греції на горі Афон група археологів з університету Кувейту виявила в одному з православних храмів унікальні ісламські рукописи. Про це повідомляє Greek reporter.

«Знайдені рукописи відносяться до золотого віку ісламу, тобто до VIII-XIII ст. Вони охоплюють різні теми, пов'язані з щоденними подіями, науковими спостереженнями, релігійними справами і так далі», — розповів координатор розкопок доктор Абдулхаді аль-Аджмі.

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Абдулхаді аль-Аджмі вважає, що нові відкриття стануть важливим орієнтиром для тих вчених, які будуть займатися історією зв'язків Греції з арабами і мусульманами. Справа в тому, що поки незрозуміло, як унікальні манускрипти потрапили на Афон.
В інтерв'ю кувейтському інформагентству Абдулхаді аль-Аджмі зазначив, що одним з найскладніших етапів було отримання дозволу на пошуки як з боку грецької влади, так і з боку релігійних керівників гори Афон.

За його словами, нові відкриття стануть важливим орієнтиром для тих, хто цікавиться питанням, що саме араби і мусульмани пропонували Греції в давнину.

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теги до статті:Археологія,Афон
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    Останні коментарі

    • Orest | 20 вересня 2017, 19:25

      Пора видавати серію детективних книг, заголовок підходить. Жанр - ну скоріш за все фантастичний детектив)) Якісь однобічні враження після читання данної писанини.

    • Orest | 20 вересня 2017, 19:19

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    • enzian | 20 вересня 2017, 19:06

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    • igorshevchuk | 19 вересня 2017, 20:31

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    • Учкудук | 19 вересня 2017, 16:22

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