У Львові представили книжку про переслідування Греко-Католицької Церкви в комуністичній Польщі

17 вересня 2017, 10:27 | Історія, археологія | view photo | 0 |   | Код для блогу |  | 

Ігор ГалагідаУ рамках 24-го Форуму видавців у Львові в нещодавно відкритому Центрі Андрея Шептицького презентували книжку польського дослідника Ігоря Галагіди «І вас переслідувати будуть…». Це збірка наукових статей, які відображають історію репресій ГКЦ в Польщі в період 1944-1957 років, — розповідає власкор РІСУ Ніна Поліщук.

Своїми рефлексіями щодо теми та виданої праці під час презентації поділилися ректор Українського католицького університету о. Богдан Прах та польський консул у Львові Рафал Вольскі. Модерував захід директор Інституту історії Церкви Олег Турій.

У збірці вміщено розлогий список історіографічних джерел на тему антицерковного терору в добу польського сталінізму другої. Автор порівнює повоєнну державну політику щодо Греко-Католицьких Церков у різних країнах соціалістичного табору, представлений також огляд судових процесів над українськими священиками, деякі з яких потім відбували покарання в концтаборі в Явожні. Окрім того, у деяких статтях, які обґрунтовані документами колишніх органів безпеки ПНР, зібрана інформація про форми та методи агентурно-оперативної роботи спецслужб проти греко-католицького духовенства. Також в окремій статті відображено обставини відновлення ГКЦ в Польщі в 1957 році.

Презентація книги Ігоря Галагіди

Розпочавши презентацію, Олег Турій наголосив, що такі видання, як праця професора Ігоря Галагіди, напрочуд потрібні та промовисті в умовах непростих на сьогоднішній день польсько-українських стосунків, атмосферу яких здебільшого псують за допомогою інформаційно-маніпулятивних методів.

Ректор УКУ о. Богдан Прах поділився з присутніми спогадами з життя греко-католицьких громад в Польщі в дещо пізніший час — 1970-ті роки, на яких залишили відбиток три попередні десятиліття: «Це були дуже непрості, важкі дні в історії нашої Церкви, але дуже променисті, тому що ті отці, про яких тут йде мова, старалися передати нам, молоді, те, чим вони і їхні попередники жили. Пам’ятаю, як у 1976 році отець на проповіді сповістив про першого семінариста: Церква не вмре! Є перший семінарист!»

Почесний консул Польщі у Львові Рафал Вольскі, який, до речі, за фахом історик, звернув увагу на те, що Ігорю Галагіді в своїй праці вдалося уникнути заангажованості у висвітленні подій церковного життя в повоєнній Польщі. Натомість автора, на думку консула, можна сміливо назвати «маестром історичного інструментарію», адже йому вдалося опрацювати велику кількість джерел та зробити строгий інформаційно-аналітичний витяг, не оминаючи явного «тягаря історії» до 1946 року, який відчувався і досі є в житті українців у Польщі.

«Історія не є чорно-білою, — зазначив Рафал Вольскі. – Всі дослідники знають, що історія має безліч відтінків. А ця книжка є прикладом, де дуже складна тематика поєднується з дуже якісним верстатом дослідника».

Презентація книги Ігоря Галагіди

Презентація книги Ігоря Галагіди

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теги до статті:Богдан Прах,Ігор Галагіда,Історі УГКЦ,Олег Турій,Репресії УГКЦ,Форум видавців
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