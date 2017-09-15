У Запорізькій області археологи почали розкопки церкви, знищену комуністами

16 вересня 2017, 08:24 | Історія, археологія | 0 |   | Код для блогу |  | 

Запорізькі археологи в центральному парку Гуляйполя почали розкопки старої Свято-Троїцької церкви, яку підірвали свого часу комуністи, повідомляє сайт 061 з посиланням на портал "ГуляйполеCity".

За словами краєзнавця Сергія Звілінского, який також бере участь в розкопках, археологи виявили основу і контури фундаменту церковної дзвіниці, де розташовувався головний вхід до храму.

- Серед матеріалів - значна кількість цегли, фрагменти скляного, фарфорового і фаянсового посуду. Цікавою знахідкою є мідний натільний медальйон часів Російської імперії, а також (попередньо) куля з японської гвинтівки Арисака (калібр 6,5 мм), які використовувалися російської імперської армією за часів Першої світової війни, а отже і в період Громадянської війни, - розповів журналістам Сергій.

Краєзнавець також зазначив, що більш детальну інформацію планується отримати після наукової обробки матеріалів. Наразі роботи тривають. Поки археологи вели розкопки, священики району взяли участь в спорудженні каплиці у пам'ять про покійних парафіян зруйнованої церкви.

 

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