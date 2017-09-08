Біля старовинної церкви в Золочеві знайшли поховання, датоване 16 століттям

14 вересня 2017, 09:46 | Історія, археологія | 0 |   | Код для блогу |  | 

Уже другий місяць тривають розкопки біля однієї з найдавніших і найцікавіших пам’яток міста Золочева Львівської області – церкви святого Миколая, якою на час теперішній опікуються священнослужителі чину святого Василія Великого Української Греко-Католицької Церкви.

Хоча у жодних історичних джерелах не вказано точної дати будівництва цієї святині, деякі науковці стверджують, що найстаріша частина церкви відповідає нормам забудови церков ХІV – ХVІ століть. Про це повідомляє ІА ZIK.

Відома Святомиколаївська церква і за межами України завдяки настінній поліхромії та іконостасу, які воконував представник «нового мистецтва» початку ХХ століття Модест Сосенко.



Розкопки, передбачаючи благоустрій території, замовила Золочівська міська рада для з’ясування, що знаходиться під землею (йдеться і про ймовірні залишки фортифікаційних споруд), проводить науково-дослідний центр «Рятівна археологічна служба» Інституту археології НАН України під керівництвом відомого українського археолога Юрія Лукомського.

На цей час археологи, знявши 50 – 60 сантиметрів верхнього шару, натрапили на залишки людських кісток. За словами Юрія Лукомського, йдеться про прицерковне кладовище. До того ж, одні з поховань належать до періоду, коли на цьому місці була ще дерев’яна церква – приблизно 1515 рік, інші – датуються другою половиною ХVІІІ століття.

Зараз досліджено 19 поховань, які передадуть для подальших антропологічних досліджень з метою вивчення історії міста та парафіян цієї церкви.

Стосовно віднайдення фортифікаційних споруд, то викопану траншею ще потрібно розривати на понад півтора метра в глибину.

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