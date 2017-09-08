У Єгипті знайшли гробницю, якій 3,5 тисячі років

Єгипетські археологи виявили вихід в місто Луксор - гробницю, яка належала ювеліру, віком більше 3,5 тис. років, повідомляє в суботу агентство Associated Press з посиланням на міністерство у справах древностей Єгипту.

Знахідка на Західному березі Ніла відноситься до періоду XVIII династії (1550-1292 роки до н. е.).

Як заявив глава міністерства Халед аль-Анані, гробниця збереглася не дуже добре, але до нашого часу збереглися статуї ювеліра та його дружини, а також погребальна маска.

Крім того, всередині гробниці було виявлено приміщення з муміями єгиптян, що проживали пізніше, ніж господар гробниці - в період XXI (приблизно XI - X століття н.е.) і XXII (приблизно X - VIII в. до н.е.) династій . Про це інформує Інтерфакс-Україна.