У Єгипті знайшли гробницю, якій 3,5 тисячі років

9 вересня 2017, 18:10 | Історія, археологія | 0 |   | Код для блогу |  | 

Єгипетські археологи виявили вихід в місто Луксор - гробницю, яка належала ювеліру, віком більше 3,5 тис. років, повідомляє в суботу агентство Associated Press з посиланням на міністерство у справах древностей Єгипту.

Знахідка на Західному березі Ніла відноситься до періоду XVIII династії (1550-1292 роки до н. е.).

Як заявив глава міністерства Халед аль-Анані, гробниця збереглася не дуже добре, але до нашого часу збереглися статуї ювеліра та його дружини, а також погребальна маска.

Крім того, всередині гробниці було виявлено приміщення з муміями єгиптян, що проживали пізніше, ніж господар гробниці - в період XXI (приблизно XI - X століття н.е.) і XXII (приблизно X - VIII в. до н.е.) династій . Про це інформує Інтерфакс-Україна.

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теги до статті:Археологія,Єгипет
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