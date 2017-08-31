Унікальну знахідну виявили у церкві на Тернопільщині

4 вересня 2017, 12:43 | Історія, археологія | 0 |   | Код для блогу |  | 

Під підлогою в Надставній церкві, яку просканували спеціалісти, по центрі храму на глибині 2-2,5м виявили підземне приміщення(камеру). Чітко проглядається склепіння.

Зараз ніхто не може чітко сказати, що це і яке його призначення.  Версій декілька: від крипти до підземної камери, що з’єднувалась з підземним ходом.

Потрібно шукати шляхи,  як потрапити туди. Раніше багатьма стверджувалося, що під храмом підземель не залишилось чи не було взагалі. Про це інформує Ternopiltravel.

храм_підземелля.jpg

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    • Василий Петров | 4 вересня 2017, 15:53

      Принесите Мне динарий, чтобы Мне видеть его. Они принесли. Тогда говорит им: чье это изображение и надпись? Они сказали Ему: кесаревы. Иисус сказал им в ответ: отдавайте кесарево кесарю, а Божие

    • Василий Петров | 4 вересня 2017, 15:37

      Итак, возникает вопрос, можно ли верить пастырю, который получает вознаграждение от паствы или попросту является для неё нахлебником??? Христос говорит нам ясно и понятно: НЕТ и ещё раз НЕТ!!!!!

    • Orest | 4 вересня 2017, 13:39

      Факт роботи попереднього ми маємо зараз - нічого ніде не зруйновано, та навіть поновленно. По Україні більшість памяток вже давно зруйнували та відправили у вічність з руки пересічного українця.

    • enzian | 4 вересня 2017, 13:33

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    • enzian | 3 вересня 2017, 16:39

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