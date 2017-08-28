Знайдено унікальні давньоримські саркофаги

31 серпня 2017, 12:01 | Історія, археологія | 0 |   | Код для блогу |  | 

Вчені знайшли в районі футбольної арени "Стадіо Олімпіко" в Римі два унікальних саркофаги з мармуру віком майже дві тисячі років. Про це повідомляють "РИА Новости".

У гробницях були поховані представники римської знаті. Один із саркофагів прикрашений барельєфом.

"Попередній аналіз показав, що саркофаги відносяться приблизно до III-IV століттям нашої ери, однак остаточні дані будуть оприлюднені після ретельного вивчення", - заявив представник команди археологів під керівництвом доктора Марини Пираномонте. Знахідки перевезли в спеціальну лабораторію в Римі.

Докладні дані, за словами вчених, планують оприлюднити вже восени.

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теги до статті:Археологія,Рим
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