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Знайдено унікальні давньоримські саркофаги
31 серпня 2017, 12:01 | Історія, археологія | 0 | | Код для блогу | |
Вчені знайшли в районі футбольної арени "Стадіо Олімпіко" в Римі два унікальних саркофаги з мармуру віком майже дві тисячі років. Про це повідомляють "РИА Новости".
У гробницях були поховані представники римської знаті. Один із саркофагів прикрашений барельєфом.
"Попередній аналіз показав, що саркофаги відносяться приблизно до III-IV століттям нашої ери, однак остаточні дані будуть оприлюднені після ретельного вивчення", - заявив представник команди археологів під керівництвом доктора Марини Пираномонте. Знахідки перевезли в спеціальну лабораторію в Римі.
Докладні дані, за словами вчених, планують оприлюднити вже восени.
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