В Єрусалимі відкрили археологічне диво

30 серпня 2017, 10:28 | Історія, археологія | 0 |   | Код для блогу |  | 

Управління старовини Ізраїлю повідомило про історично значиму знахідку, яка є одночасно і древньою реліквією, і документом. У Старому місті Єрусалима під час прокладання комунікаційних кабелів виявили мозаїчну підлогу VI століття з написом грецькою мовою.

Напис на мозаїці говорить: «Найбільш благочестивий римський імператор Флавій Юстиніан і самий боголюбивий священик і настоятель Костянтин заснували і спорудили цей будинок під час 14-го індикту".

Рахунок за ындиктами - це древній спосіб підрахунку років, який використовували для обчислення податків. За підрахунками археологів, напис зробили в 550-551 році нашої ери. Згаданий в записі Юстиніан був римським імператором VI століття, а Костянтин - настоятелем, в заснованій Юстиніаном Єрусалимській Церкві.

Юстиніан значно вплинув на життя Візантійської імперії. У 543 році він заснував Нову християнську церкву в Єрусалимі, яка стала найбільшою в Єрусалимі і однією з найбільших у Східній Римській імперії.

«Той факт, що напис зберігся, - це археологічне диво», - зазначив Давид Геллман, керуючий розкопками в Старому місті Єрусалима.

На думку вчених, в будівлі, в основі якої був напис, знаходився заїжджий двір для прочан. Мозаїка розташована недалеко від Дамасських воріт Старого міста. Вчені виявили її кілька тижнів тому, але до цих пір зберігали інформацію в таємниці від ЗМІ. Зараз мозаїку перенесли в майстерню, де її реставрують. Про це повідомляють Новини-інфо.

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теги до статті:Археологія,Єрусалим
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