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На Чернігівщині знайдено давньоруський курган і городище Х сторіччя
28 серпня 2017, 12:56 | Історія, археологія | 1 | | Код для блогу | |
Під час розкопок у селищі Морівськ (літописний Моровійськ) Козелецького району Чернігівщини археологи натрапили на давньоруський курган та городище Х сторіччя.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив старший викладач кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка В'ячеслав Скороход.
"В одній із садиб експедицією сфотографовано курган давньоруського часу, що зберігся до наших днів. Сенсаційним відкриттям стало виявлення городища Х ст. у південній частині селища. Експедицією був закладений шурф, що потрапив у тіло валу, та зібраний підйомний матеріал. Нововиявлене городище було попередником літописного Моровійська, що у ХІІ ст. був перенесений на північний мис в результаті зміни русла р. Десни", - написав фахівець.
За словами Скорохода, обстеженням Морівська та його околиць археологи займалися у квітні-травні. Роботи велися на дитинці та посадах давньоруського міста ХІІ ст., що у ХVI - XVII ст. було фортецею на кордоні Московського царства і Речі Посполитої. У ХVIII - ХІХ ст. на дитинці стояла дерев'яна церква Святого Миколая, навколо якої був цвинтар.
Скороход додав, що в археологічному сезоні 2017 року, який закінчився цими днями, окрім Морівська, досліджувались також смт Седнів (літописний Сновськ) у Чернігівському району, село Виповзів Козелецького та м. Батурин Бахмацького районів. У роботах брали участь фахівці Науково-дослідного центру археології та стародавньої і ранньомодерної історії Північного Лівобережжя ім. Д.Я.Самоквасова, Інституту історії, етнології та правознавства імені О.М.Лазаревського ЧНПУ ім.Т.Г. Шевченка та Інституту археології НАН України. Про це інформує Укрінформ.
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- 28 серпня 2017, 13:44| Коментувати коментар
А коли розкопають новоруський курган? Дебіли від термінології.
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Принимая от нас вознаграждение за свою службу наши чудо пастыри тем самым сами свидетельствуют против себя что, служат службу в церкви не потому, что верят в Бога, но потому что получают за свою |
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- 28 серпня 2017, 13:44
А коли розкопають новоруський курган? Дебіли від термінології. |
- 27 серпня 2017, 12:30
Похоже на обычную беллетристику для поиска новых сенсаций, и как пример нынешняя работа кирила и папы. Вот ведь незадача, что для подтверждения всего "написанного и правдивого" нужно было |
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