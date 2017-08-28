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Унікальну дзвіницю- пам’ятник спорудили на горі Діл
28 серпня 2017, 11:14 | Історія, археологія | 0 | | Код для блогу | |
На вершині гори Діл, що біля села Недільна Старосамбірського району Львівської області, 27 серпня відкрили та освятили так звану «Вежу пам’яті» - унікальну дерев’яну дзвіницю, аналогів якій нема в Україні та поза її межами.
Дерев’яна споруда – це величний пам’ятник всім, хто віддав життя за волю і незалежність України, в місці, яке увійшло в історію національно-визвольної боротьби під назвою «Київ», оскільки тривалий час було важливим осередком цієї боротьби.
Місце для спорудження такого пам’ятника вибране не випадково. На горі Діл в роки Другої світової війни діяла підстаршинська школа УПА. В одному з боїв з німецьким військовим підрозділом загинуло 43 повстанці.
«Вежу пам’яті» вінчає хрест, який на сьогодні є найвисотнішим у Європі –розташований на висоті 907 метрів над рівнем моря. Цей рекорд зафіксували у Книзі рекордів України.
Участь у відкритті Вежі взяли голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка, дочка президента УГВР Наталія Осьмак, народні депутати України, делегації із Дрогобиччини, Турківщини, Тернопільської, Рівненської, Київської областей, ветерани АТО, представники громадськості. Тут спільно поклали квіти та помолились за полеглих Героїв України.
Перші роботи на горі Діл розпочалось у 2009 році.
Ідея будівництва Вежі належить уродженцю с. Недільна Ігорю Піхоцькому, а втілення задуму в життя стало можливим завдяки львівському архітектору Олесю Дзиндрі, який розробив проект унікальної дерев’яної споруди. Про це повідомляє Галінфо.
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