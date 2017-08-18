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Археологи знайшли унікальні артефакти на території Києво-Печерської лаври
18 серпня 2017, 11:32 | Історія, археологія | 0 | | Код для блогу | |
На території Києво-Печерської лаври в Митрополичому саду завершилися масштабні археологічні розкопки. Дослідження проводилость два роки, повідомляє "Сегодня".
"На розкопаних площах знайшли чотири основні шари: раннього залізного віку, або так званого скіфського часу (VII-V ст. до н.е.), давньоруського (XII-XIII ст.), післямонгольського (XIII-XV ст.) І періоду XVIII-XIX ст. Цікавих експонатів знайдено не так багато, але всі вони дуже цінні. Ця територія цікава тим, що раніше вона ніким не забудовувалася, і можна досліджувати чисті культурні шари. Можливо, через три-чотири роки ми будемо робити наукову реконструкцію Митрополичого саду ", - розповів завсектором археології Національного Києво-Печерсько історико-культурного заповідника Сергій Тараненко.
Серед знахідок - фрагмент фарфорового посуду в китайському стилі XVIII-XIX ст., мідний гудзик і стріла XI-XIV ст., металеві пряжки, монета Кримського ханства періоду правління Менглі-Гірея, свинцева печатка і фрагмент заготовки рукоятки ножа, зробленої з рогу тварини, XII-XIII ст.
"Знайдено багато кераміки, але одна з найбільш унікальних знахідок - княжа свинцева пломба XII-XIII ст. зі знаком Рюриковичів - із зображенням двозубця. Це перший випадок фіксації на території Києво-Печерської лаври подібних артефактів", - зазначив Тараненко.
За його словами, ще знайдені фрагменти смальти (кубики, з яких викладалася мозаїка в храмах) із золотою фольгою, фрагмент дитячого скляного перстня XII-XIII ст.
"У той час скляні перестені було масовими і недорогими прикрасами. Їх вміли робити місцеві майстри, тому дозволити такий перстень міг будь-який бажаючий. А ось люди з великим достатком носили прикраси з дорогих металів, щоб підкреслити свій статус", - пояснив археолог.
Є знахідки, які можуть розповісти про побут наших предків. Під час розкопок знайдені останки різних риб: осетра, ляща, щуки і річкового окуня. Деякі з них могли жити 200-300 років тому. Також знайдені великі останки ссавців: бика домашнього, вівці, кози, свині, а також птахів - гусей і курки. А ось з рослин - залишки проса.
До речі, в 50-х роках минулого століття вчені виявили в Лаврі кілька невеликих майстерень і оборонну стіну, яка була побудована в кінці ХІІ ст. і відходила в різні боки від Троїцької надбрамної церкви. Наступного року археологи планують відновити дослідження цієї стіни.
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