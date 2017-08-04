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Археологи знайшли стародавню монастирську печатку святої Євфросинії Полоцької
8 серпня 2017, 14:00 | Історія, археологія | 0 | | Код для блогу | |
Під час реставраційно-археологічних робіт біля південної стіни Спасо-Преображенського храму Полоцького Спасо-Евфросиніївського монастиря (Білорусь) була знайдена печатка преподобної Євфросинії XII століття. Про це повідомляє офіційний портал Білоруської Православної Церкви, інформує УНІАН-релігії.
Ця знахідка, яку зробив Олександр Соловйов, провідний науковий співробітник науково-реставраційного відділу Полоцького історико-культурного музею-заповідника, досліджуватиметься вченими різних спеціальностей.
Вчені, які здійснюють розкопки в стародавній обителі, дали сестрам перші коментарі про значення знайденої печатки.
"Печатка двостороння – у той час було прийнято скріплювати документи свинцевими печатками, вони називалися булли. Була така традиція візантійська, давньоруська - пропускали шнурочки через документ, потім брали свинцеву кульку, через неї теж пропускали ці мотузочки, і спеціальними щипцями, пристосуванням, яке називалося буллотирій, він пломбувався з обох сторін, виходили відбитки. З одного боку - зображення преподобної Євфросинії Олександрійської - патронеси, покровительки преподобної Євфросинії Полоцької; у неї на голові гострий кукіль, в одній руці хрест, друга рука піднята в благословінні. І напис з обох боків зображення «Иефросинья»", - розповіла Інна Калечиц, доцент кафедри загальної історії та методики викладання історії Білоруського державного педагогічного університету, кандидат історичних наук.
Вона також розповіла, що на печатці зберігся фрагмент напису: "«на многая літа».
Інший напис і лик навмисно були зіпсовані якимось спеціальним інструментом. Можливо, вийшов не дуже вдалий відбиток печатки. Із зворотного боку зображення Христа Спасителя «Пантократор», який практично повністю збігається із зображенням, що знаходиться у нашому храмі на фресці. Тобто це печатка і преподобної, і монастиря", - сказала Інна Калечиц.
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