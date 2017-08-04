Археологи ймовірно знайшли рідне місто апостола Петра

На північному березі Галілейського моря ізраїльські археологи знайшли залишки римських лазень, що свідчить про те, що на цьому місці було місто давніх римлян, в якому можливо проживав апостол Петро.

Про це повідомляє Еспресо з посиланням на видання Haaretz.

"Це означає, що там знаходилося місто, а не просто рибальське село. Баня свідчить про існування міської культури", - говорить автор дослідження Мордехай Авіам.

Крім руїн лазні були знайдені глиняні черепки, а також дві монети, одна бронзова, кінця 2 століття нашої ери, а інша - срібний денарій із зображенням імператора Риму Нерона, який правив в першому столітті до нашої ери.

Дослідники зазначають, що про місто згадував також знаменитий римський історик Йосип Флавій. Зокрема, він відзначав, що свою назву місто отримало на честь Юлії Августи, матері імператора Тіберія.

Передбачається, що це місто було рідним для трьох апостолів Ісуса Христа - Петра, Андрія і Філіпа.

Професор Ноам Гринбаум з Хайфського університету зазначає, що місто Юлія, швидше за все, було залишено жителями в візантійський період. Причиною цього стала зміна рівня Галілейського моря.