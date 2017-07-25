Нові знахідки археологів в Ізраїлі підтверджують біблійні тексти

4 серпня 2017, 09:31 | Історія, археологія | 0 |   | Код для блогу |  | 

Знахідка археологів підтверджують завоювання Навуходоносором ІІ Єрусалиму (587 до н.е.) і приєднання Юди до Вавилонії.

Після чотиримісячних розкопок вчені поділилися знахідками. Серед них частинки обгорілого дерева, кераміка, риб’ячі луски, кістки і рештки виноградних кісточок. Але найбільшою знахідкою можна вважати рідкісні пляшки. Знаки залишені на них дають підстави вважати, о знахідки походять з пізньої епохи Першої Святині. Йдеться про відтиски печаток, які були частиною адміністративної системи Єрусалиму, тогочасної столиці Юдейського Царства. 

Вчені кажуть, що знахідки дають підстави вважати, що кордони Єрусалиму були ширшими, ніж вважалося досі. В епоху заліза Єрусалим характеризувала динаміка розвитку, про що говорить забудова міста і його околиць. Про це інформує прес-служба Львівської дієцезії РКЦ з посиланнмя на Deon.pl

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теги до статті:Археологія,Єрусалим
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