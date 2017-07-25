Археологи знайшли нові відомості про період руйнування Першого храму

31 липня 2017, 08:02 | Історія, археологія | 0 |   | Код для блогу |  | 

В єрусалимському Місті Давида археологи знайшли артефакти, які значно впливають на дані про історію єврейського народу. Знахідки датуються періодом руйнування Першого храму - близько 2500 років тому, повідомляє проект "Єврейські новини".

Серед знайдених артефактів - кладки стін, обгорілі дерева, уламки посуду, рибні кістки та виноградні кісточки. Крім того, археологи виявили мініатюрну статуетку у формі жіночого силуету. Вона виготовлена зі слонової кістки.

Ці предмети, знайдені в Місті Давида, свідчать про те, що євреї жили не лише на території Старого міста Єрусалима. Вони жили й за його межами, при цьому постійно розширюючи межі поселення.

Система Orphus
теги до статті:Єрусалим,Перший храм
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • mochorev | 30 липня 2017, 13:10

      Мы-это вся полнота ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ В УКРАИНЕ, исповедующих ПРАВОСЛАВНЫЙ СИМВОЛ ВЕРЫ, и РЕАЛЬНО ЖЕЛАЮЩИХ быть едиными в Поместной Православной Церкви Украины! Для таких как Григорьев

    • Николай Григорьев | 29 липня 2017, 11:51

      Мы - это кто? Признание раскольников ? На основании чего ? А о последствиях аферы с филькиной грамотой от Константинополя Глава государства думает ?

    • netoy_gaidamak | 28 липня 2017, 14:44

      З яких пір депутат який відносить себе до УГКЦ знає щось про УПЦ? Він вже написав три закони, і усі є антиконституційними - думаю це гарний показник того, що пан черговий півник для побрехеньок.

    • Олег Висоцький | 28 липня 2017, 11:31

      День народження сина!

    • enzian | 28 липня 2017, 10:18

      Колаборант вибору не має.

    Популярні статті місяця