В Україні розслідують дії російських учених, які ведуть розкопки в анексованому Криму

В Україні відкрили кримінальне провадження щодо російських учених, які проводять розкопки на території анексованого Криму. Про це в коментарі Крим.Реалії повідомили в прес-службі прокуратури АР Крим.

«До нас прийшов лист від Міністерства культури України (про розкопки на території Криму - КР), який було розглянуто і передано для подальшої роботи в Національну поліцію АР Крим. Там його зареєстрували і внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань», - відзначили в прес-службі прокуратури АРК.

У Національній поліції по АР Крим підтвердили факт відкриття кримінального провадження щодо російських учених, але, як повідомили у відомстві, результатів слідства поки що немає.

Член комітету Верховної Ради з нацбезпеки й оборони Дмитро Тимчук 30 червня оприлюднив список російських учених і археологів, які проводять розкопки на пам'ятках архітектури в анексованому Росією Криму.

За словами Тимчука, група «Інформаційний спротив», координатором якої він є, має інформацію про готовність прокуратури АРК порушувати проти цих російських археологів кримінальні справи, оскільки їх дії «порушують міжнародні конвенції й українське законодавство про охорону пам'яток».

Тоді в прокуратурі АРК повідомили, що готові порушити кримінальну справу стосовно російських учених, але для цього необхідна була офіційна заява Тимчука.

Раніше в Міністерстві культури України заявляли про плани звернутися до ряду міжнародних організацій з проханням відреагувати на незаконні розкопки, які російські археологи продовжують проводити на території анексованого Криму.

До цього, в лютому 2017 року, в Національній комісії України у справах ЮНЕСКО закликали країни-партнери відправити моніторингову місію на територію анексованого Росією Криму.