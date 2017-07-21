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У Чернігові на території монастирського подвір'я археологи знайшли "коштовності" і унікальну піч часів Київської Русі
24 липня 2017, 13:15 | Історія, археологія | 0 | | Код для блогу | |
У Чернігові археологи завершили перший етап розкопок на території Валу (найдавнішої частини міста). Відзначається, що в XVIII столітті на цій території містилося монастирське подвір'я.
Роботи тривали більше трьох тижнів і були дуже успішними: учасники розкопок знайшли господарські споруди, предмети побуту і прикраси періодів ХІІ-ХV століття. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила керівник розкопок і викладач Чернігівського педагогічного інституту ім. Т. Г. Шевченка Олена Черненко. Про це інформує телеканал 112.
Уламки візантійського келиха з розписом, порцелянової тарілки, скляні браслети, ножі, грузила від ткацького верстата, а також рештки печі для випалу вапна є дуже цінними з археологічного погляду.
"Найцікавіший об'єкт, на жаль, погано зберігся, - це піч для випалювання вапна (не плутати з вапняною ямою). Подібне виробниче спорудження в Чернігові виявлено вперше. Для Стародавньої Русі в цілому відомо всього кілька таких будівель. Засмучує, що збереження погане", - розповіла Олена Черненко.
За її словами, глинобитну піч використовували досить довго і ремонтували не менше 8 разів.
Також серед знахідок є записка з минулого на стінці амфори (графіті) та пружинні ножиці.
Археологи зазначають, що такими речами у давнину могли користуватися тільки заможні люди, бо вони були дуже дорогими.
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