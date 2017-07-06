На Поділлі під час будівництва музею знайшли залишки давнього храму або некрополя

6 липня 2017, 14:40 | Історія, археологія | view photo | 0 |   | Код для блогу |  | 

Сенсаційну знахідку зробили під час будівництва приміщення краєзнавчого музею в Городку (Хмельницька обл). Копаючи траншею, будівельники знайшли камінну плиту-бордюр, на якій виявили напис латинською мовою. Як розповів РІСУ журналіст-краєзнавець Дмитро Полюхович, фахівці припускають, що ця брила зі зруйнованого костелу або старого некрополя.

Траншея у якiй видно старi бордюри, та вже викопанi

Сам об'єкт планується здати вже до Дня Незалежності України. Наразі тривають внутрішні оздоблювальні роботи та впорядкування прилеглої території. Власне під час останніх це й сталося.

— Копали ми траншею для комунікацій, — розповідає керівник будівництва Юрій Гнатій. — Вона пролягла саме там, де колись був тротуар. Тож ніхто не здивувався, коли ківш екскаватора натрапив на старі бордюри. Бордюри та й бордюри, — що тут дивного? Поверху вони ще шаром битої цегли шістдесятих років прикриті були. Це теж зрозуміло — саме тоді поруч зводили багатоквартирний будинок і дорогу одночасно розширювали. От і опинилися старі тротуари під шаром будівельного сміття та ґрунту.

Знайдені бордюри заважали прокладанню траншеї, от їх й висмикнули. Чотири з них виявилися звичайнісінькими, витесаними з вапняку. А от п'ятий одразу ж привернув увагу будівельників — його прикрашав напис латиницею.

Як розповів начальник відділу культури національностей, релігій та туризму Городоцької РДА Олег Федоров, знахідка дійсно виявилася надзвичайно цікавою.

Перетворена на бордюр меморiальна плита

— Походження брили з написом від початку не викликала запитань, — розповів він. — Стовідсотково це був фрагмент або зі зруйнованого 1936 року костелу Св. Станіслава, того самого, з якого походить знаменита на все Поділля ікона Св. Антонія Падуанського, або якийсь уламок зі знищеного одночасно з ним некрополя, що був біля храму.

Варто зауважити, що від недобудованого музею до місця, де колись стояв костел, якихось півтори сотні метрів, а до території знищеного цвинтаря — взагалі два десятки. До того ж в Городку ні для кого не є секретом, що для будівництва більшості громадських споруд, зведених перед Другою світовою війною (величезний будинок культури, школа, заклади громадського харчування тощо), активно використовували камінь та цеглу зі зруйнованих храмів — вже згаданого костелу Св Станіслава (XVIII ст), а також костелу Св. Анни (XVII ст.) та церкви Св. Олександра Невського (початок ХХ ст). Всіх їх висадили у повітря в одну ніч 1936 року.

Костел Св. Станіслава, знищений 1936 р.

Ходили чутки, що для будівництва згаданих вище споруд комуністи використовували також й надгробки з цвинтарів, що були біля костелів Св Анни та Св. Станіслава. Але до сьогодні це не знаходило матеріального підтвердження.

— Знахідку ми одразу ж сфотографували та розіслали світлину спеціалістам, — розповідає Олег Федоров. — Звісно, що фрагменту напису, що зберігся, не вистачає, аби говорити про щось напевне. Але деякі висновки зробити можна. По-перше напис саме латиною, а не польською. Це дозволяє віднести артефакт до XVIII ст., принаймні самого початку XIХ. Єдині слова, що читаються, — “Cernis pro...” — перекладаються з латини, як “Ви можете побачити” — формулювання, притаманне переважно для епітафій.

Спеціалісти з некрополістики однак зауважили, що блок з написом не був фрагментом звичайного надгробка. Враховуючи форму та розміри, це, швидше за все, була балка, що перекривала дверний похід до якогось склепу чи каплички-гробівця. Кого там було поховано наразі невідомо, але зрозуміло, що людина то була не з простих. Однак не можна виключити й того, що балка перекривала якісь з дверей чи крипту у самому знищеному костелі.

Зрозуміло, що знахідка незабаром стане експонатом нового музею. Однак де її встановлять —в експозиційних залах, чи перед музеєм, ще не вирішено.

Сама ж знахідка, як вважають будівельники, є символічною та знаковою. Дивний збіг — менш ніж за 2 місяці до відкриття музею таким дивним чином про себе нагадала одна зі знищених сакральних пам'яток Городка.

Незабаром в Городку буде надсучасний музей

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теги до статті:Історична пам'ять
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    • Halo | 6 липня 2017, 15:26

      Ця вимога принижує хрест, (та й сакральну символіку інших релігій), бо ставить їх в одну категорію із символом розбещення. Щодо соцмереж, то рекомендацію, як з ними поводитися, на мою думку, дав вже

    • enzian | 6 липня 2017, 11:28

      Без брехні та лицемірства існування "УПЦ МП" просто не є можливим.

    • enzian | 6 липня 2017, 11:27

      Далі треба повиносити причандалля, зняти вивіску і передати приміщення Верховній Раді для її потреб. Не завадило б ще прибрати москвославний МАФ біля фундаментів Десятинної церкви.

    • S.Melnyk | 5 липня 2017, 17:26

      А хто тим попам дозволив розпоряджатися природніми ресурсами? Чи вони власники цих територій? А баптистам і не потрібно дозволів на публічну релігійну діяльність - закон вимагає лише повідомити.

    • Aquinatus | 5 липня 2017, 11:08

      В требниках нет чина избавления схизматиками через окропление водой от духа этносов и инакомыслящих! Там есть только три сина приёма инославных в Православие

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