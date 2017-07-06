В Ефіопії знайшли стародавню мечеть

Під час археологічних розкопок на сході Ефіопії вчені виявили стародавню мечеть, яка, за попередніми оцінками, була побудована в XII столітті. Розташований мусульманський храм у місті Харла, пік розквіту якого припадає на Х століття, повідомляє Islam-today.

За словами професора Тіматі Інсолла з Ексетерського університету у Великобританії, у свій час місто було ремісничим і торговим центром регіону. Ремісники, які проживали тут, спеціалізувалися на виготовленні ювелірних виробів та біжутерії.

«На нашу думку, населення Харли було змішаним. Тут проживали як місцеві, так й іноземці. Про це свідчать знайдені артефакти, які були привезені з Мадагаскару, Китаю, Мальдів та Ємену», - зазначив Інсолл.