В Ефіопії знайшли стародавню мечеть

6 липня 2017, 12:31 | Історія, археологія | 0 |   | Код для блогу |  | 

Під час археологічних розкопок на сході Ефіопії вчені виявили стародавню мечеть, яка, за попередніми оцінками, була побудована в XII столітті. Розташований мусульманський храм у місті Харла, пік розквіту якого припадає на Х століття, повідомляє Islam-today.

За словами професора Тіматі Інсолла з Ексетерського університету у Великобританії, у свій час місто було ремісничим і торговим центром регіону. Ремісники, які проживали тут, спеціалізувалися на виготовленні ювелірних виробів та біжутерії.

«На нашу думку, населення Харли було змішаним. Тут проживали як місцеві, так й іноземці. Про це свідчать знайдені артефакти, які були привезені з Мадагаскару, Китаю, Мальдів та Ємену», - зазначив Інсолл.

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теги до статті:Археологія,Ефіопія
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    • Halo | 6 липня 2017, 15:26

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    • enzian | 6 липня 2017, 11:28

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    • enzian | 6 липня 2017, 11:27

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    • S.Melnyk | 5 липня 2017, 17:26

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    • Aquinatus | 5 липня 2017, 11:08

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