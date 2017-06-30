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Нове святилище доби бронзи відкрили на Хортиці
3 липня 2017, 16:18 | Історія, археологія | 0 | | Код для блогу | |
29 червня Національний заповідник "Хортиця" презентував новий туристичний об'єкт - святилище неподалік балки Каракайка. Воно стало черговим сакральним об'єктом острова із цілої низки знахідок наших археологів. Про це інформує сайт Національного заповідника «Хортиця».
Слід зазначити, що острів Хортиця це не тільки багата історія та колиска запорозького козацтва, це не тільки унікальний природній об'єкт в центрі індустріального міста, це ще і важливий духовний центр для народів, що населяли Північне Причорномор'я.
Паралельно із заселенням Хортиці людиною формувалось і особливе ставлення до унікального острову. Населення надавало йому сакральне значення, свідченням чого став цілий комплекс святилищ і культових споруд. Вік деяких з них перевищує вік єгипетських пірамід і британського Стоунхенджу.
Головним призначенням цих храмів просто неба було використання в своїх ритуалах, поховальних обрядах, та спостереженнях за рухом небесних світил.
Серед найцікавіших досліджених об’єктів треба виділити святилище-обсерваторію на висоті Брагарня, культовий комплекс біля б. Велика Молодняга, кромлехи доби міді-бронзи біля комплексу «Запорозька Січ», «Чорний камінь» в Музеї історії запорозького козацтва, туристичний комплекс «Скіфський стан»(кургани та зібрання кам’яних виробів - лапідарій). Всі вони входять до туристичних маршрутів Національного заповідника «Хортиця» та приймають відвідувачів, а також є місцем поклоніння та відправлення ритуалів для представників різних релігійних течій, що пропагують відродження язичницьких течій.
Останнім відкритим культовим об'єктом на острові стало святилище доби бронзи неподалік від балки Каракайка та санаторію-профілакторію "Запоріжсталь", його вік складає приблизно 3-4 тис. років. Автор знахідки Дмитро Никоненко. Декілька років йшло його дослідження та музеєфікація. Завдяки спонсорській допомозі ПАТ "Запоріжсталь" вдалось облаштувати повноцінний туристичний об'єкт з паркувальною зоною, інформаційними аншлагами, пішохідними доріжками. В майбутньому він стане однією із ланок великого туристичного маршруту присвяченого сакральним місцям острову Хортиця.
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