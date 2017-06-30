Археологи виявили, з чого шили одяг в часи царя Соломона

1 липня 2017, 17:49 | Історія, археологія | 0 |   | Код для блогу |  | 

У долині Тимна на Півдні Ізраїлю археологи знайшли безліч фрагментів кольорової тканини віком понад 3 000 років. Знайдені клапті - залишки одягу рудокопів, які працювали на шахтах царя Соломона в цьому регіоні, повідомляє проект "Єврейські новини".

Тканина відмінно збереглася, завдяки сухому клімату Тимни. Клапті фарбували пігментами, добутими зі спеціально вирощуваних рослин. Це говорить про те, що індустрія виробництва тканин у ті часи була високо розвинена. Крім того, досі історики вважали, що рудокопи були бідняками і, можливо, навіть рабами. Тепер же, враховуючи дорожнечу одягу з таких тканин, можна стверджувати, що на шахтах працювали люди високого соціального статусу. Цей факт підтверджують також знайдені там же залишки їжі високої якості, зокрема кістки середземноморських риб.

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теги до статті:Археологія,Ізраїль
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