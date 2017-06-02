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У Львові на території костелу знайшли масові поховання людей
5 червня 2017, 09:56 | Історія, археологія | 0 | | Код для блогу | |
У Львові на території костелу святого Лазаря, що на вул. Коперника, 27, знайшли масові поховання людей. Про це ZAXID.NET розповів директор Львівської державної хорової школи «Дударик», яка розташована на території костелу, Володимир Заборовський.
«Ми виявили рештки у середу, 31 травня, під час реставрації муру біля шпиталю. Під час укріплення фундаменту майстри виявили останки, які нагадають людські. Ми їх поскладали у коробки і написали звернення до директора комунального підприємства Львівської обласної ради «Доля» Святослава Шеремети та голові правління ГО «Меморіал» Роману Гунді з проханням допомогти розібратися з цими останками», – розповів Володимир Заборовський.
Зараз знайдені останки зберігають у коробці на території костелу Лазаря. Кому саме належать кістки точно невідомо, найближчим часом це будуть з’ясовувати археологи.
«Я переконаний, що це кістки 40-х років з Тюрми на Лонцького, яка розташована поруч з костелом. Раніше тут був шпиталь для найбідніших людей у Львові, під час війни його закрили і тут було дуже зручно ховати тіла, територія не проглядалася з вулиці. Знайдені кістки – це тільки початок, впевнений, що після ретельного дослідження тут знайдуть іще багато поховань», – розповів Роман Гунда, голова правління ГО «Меморіал».
Нагадаємо, торік у дворі львівського музею «Тюрма на Лонцького» виявили два місця масового захоронення людей – ймовірно, жертв репресій 40-50-х рр. минулого століття.
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Бо ще той день не настав.
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