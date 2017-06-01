У львівському подвір’ї храму Лазаря знайдено захоронення жертв НКВС

31 травня на території колишнього шпиталю Лазаря у Львові, де було виявлено людські останки, проведено попередній експертний огляд.

Це вже третій випадок виявлення людських решток. Керівник хорової школи, що розташована тут, Дмитро Кацал коментує: «Ми неодноразово знаходили тут людські останки. Однак, розуміння й підтримки у влади щодо проведення якихось археологічного дослідження – досі не зайшли. Тому ми все залишили так, як воно й було. Та зараз постала потреба у зміцненні муру старої стіни, і нам обов’язково треба буде прокопати траншею на місці, де імовірно є захоронення. Зокрема, коли робітники почали ці земляні роботи, то майже одразу знайшли якісь останки. Поки ми не можемо ідентифікувати, чи це дійсно людські кістки, потрібна експертиза, та все ж копати далі без археологічного втручання ми не будемо».

Роман Гунда, голова правління Львівської обласної історико-просвітницької правозахисної організації «Меморіал», впевнений: «Є великі шанси виявлення на території колишнього шпиталю великого числа захоронень часів злодіянь НКВС. В перші роки радянської влади на Україні НКВС боялося вивозити залишки вбитих людей за місто. Оскільки за теренами міста могли легко наштовхнутися на повстанські загони УПА. Тому залишки своїх злочинів закопували у місті. Зокрема, це можуть бути замордовані люди із тюрми на Лонцького, що є тут поруч. Тому є велика вірогідність того, що тут можуть бути останки людей».

Археологи, представники КП ЛОР «Доля» запевнили, що влітку цього року проведуть фахові дослідження ділянки. Якщо дійсно будуть виявленні захоронення, то у найближчому часі буде проведена ексгумація останків.