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У Львові відкрили унікальну виставку єврейської спадщини
16 травня 2017, 09:57 | Історія, археологія | 0 | | Код для блогу | |
У Львівському історичному музеї 15 травня відкрилася виставка «Раритети єврейської спадщини» в рамках фестивалю «LvivKlezFest-2017». Про це повідомляє Дивись Info.
Виставка присвячена пам’яті Максиміліана Гольдштейна — діяча культури Галичини I пол. XX ст. Як зазначають організатори, він стояв біля витоків створення перших колекцій юдаїки у Львові та проблеми збереження єврейської культури і її поширення.
«Нам дуже приємно, що саме відкриттям цієї виставки починається фестиваль єврейської музики, зазначила наукова співробітниця музею Тетяна Лозова. — На виставці представлені понад 150 унікальних раритетів. Вони походять із колекцій нашого історичного музею, музею історії релігії, Національної галереї мистецтв ім. Возницького і Львівської національної наукової бібліотеки ім. Стефаника та приватних колекцій».
Серед раритетів, які є на виставці, — дерев’яні скульптури ін. 17-18 ст. «Леви-юдеї», які прикрашали Арон га Кодеш в синагозі «Золота Роза»; декоровані шлюбні контракти з Італії, датовані 18 ст., графіка Яна Піварського та інші.
15 травня у Львові також стартував IX фестиваль єврейської музики.
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