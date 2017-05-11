У центрі Тернополя встановлять бронзовий парафіяльний костел

У Тернополі вирішили відтворити у бронзі зниклі історичні споруди. Вже з'явився макет першої такої будівлі – парафіяльний костел Матері Божої Неустанної Помочі, котрий існував в Тернополі з 1908 до 1954-го року на місці нинішнього ЦУМу.

Макет костелу представив архітектор Борис Солонін. Розповідає, що довго точились дискусії про розташування скульптури. Після обговорень, прийняли рішення встановити мініатюрний бронзовий костел нижче пам’ятника Соломії Крушельницької. Повідомляє BezTaby.Te.Ua.

Спершу планували розташувати його ближче до універмагу, але нескінченний потік людей міг стати на заваді туристам споглядати скульптуру.

Макет костелу виготовив інженер з Великих Гаїв Володимир Кріса. Модель виллють з бронзи у Львові й одразу ж встановлять на призначене місце.

Історична довідка: Тернопільський парафіяльний костел Матері Божої Неустанної Помочі - римо-католицький парафіяльний храм у Тернополі, що існував із 1908 до 1954 року в центральній частині міста.

Був окрасою Тернополя (ріг вулиць Руської і Міцкевича — сучасного бульвару Шевченка). Велична споруда у неоготичному стилі вражала своєю красою і довершеністю. 62-метрова струнка вежа-шпиль, ніби пориваючись у небо, домінувала над усім містом. Вона слугувала навіть спостережною пожежною вежею. Дивували своєю красою вітражі й внутрішнє оздоблення, особливо різьба головного вівтаря і амвона. Споруджувався цей красень за проектом відомого львівського архітектора професора Теодора Ма́р'яна Тальовського.

В 1954 році парафіяльний костел радянська влада підірвала. На його місці збудували торговий дім.