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На Прикарпатті відбудують знаменитий собор ХІІ століття
9 травня 2017, 15:49 | Історія, археологія | 0 | | Код для блогу | |
7 травня в Івано-Франківську відбулася нарада, присвячена обговоренню питання відновлення кафедрального Успенського собору ХІІ століття у селі Крилос Галицького району.
У зібранні взяли участь засновники «Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд відновлення Галицького Успенського Собору» – голова Івано-Франківської облдержадміністрації Олег Гончарук, Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський УГКЦ Володимир Війтишин, народні депутати України Анатолій Матвієнко, Михайло Довбенко, виконавчий директор фонду, народний депутат України 5 та 6 скликань Зіновій Шкутяк, а також заступник голови облдержадміністрації Ігор Пасічняк, голови Галицької РДА та райради Микола Попович та Павло Андрусяк, керівники відповідних управлінь ОДА, представники депутатського корпусу, науковці Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника.
Присутні заслухали інформацію Михайла Довбенка про стан організації роботи фонду Зазначалося, що уже розроблено статут та сайт благодійного фонду, створено робочу групу з обґрунтування концепції реставрації собору, яку представить ДП «Український регіональний спеціалізований науково-реставраційний інститут «Укрзахідпроектреставрація» (м.Львів).
Архиєпископ і Митрополит Івано-Франківський УГКЦ Володимир Війтишин повідомив, що до складу засновників благодійного фонду входить також і глава УГКЦ Блаженніший Патріарх Святослав та наголосив, що Церква дає своє благословення для такої справи, пишуть Версії з посиланням на прес-службу Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
Присутні обмінялися конструктивними думками щодо ситуації навколо відновлення Успенського собору. Особливо наголошувалося на першочерговості дій, зокрема інформаційно-просвітницької та промоційної кампаній задля широкого залучення громадськості як нашої держави, так і зарубіжжя.
Олег Гончарук зазначив, що в питаннях духовного відновлення Прикарпаття маємо підтримку Президента України Петра Порошенка та наголосив, що потрібно все зробити для «відбудови і створення духовної Мекки».
На переконання Анатолія Матвієнка – «це має бути захід всеукраїнського масштабу, який слугуватиме підґрунтям для об’єднання всіх в одну помісну церкву».
Присутні обговорили та погодили першочергові кроки, заходи та відповідальних осіб за їх проведення. Зокрема, найближчим часом буде зареєстровано статут «Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд відновлення Галицького Успенського Собору», створено оргкомітет, який очолить Зіновий Шкутяк.
Довідка: Залишки священного фундаменту собору, який 1157 року збудував галицький князь Ярослав Осмомисл, знаходяться в с.Крилос на території Національного заповідника «Давній Галич». Розміри храму 32,5х37,5 м, що лише на півтора метра за довжиною та шириною менше від найбільшого київського храму Св. Софії. З питань відбудови собору проведено дві науково-практичні конференції, два круглих столи, а також семінар-практикум «Успенський собор Галича».
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