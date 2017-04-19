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Археологи повідомляють про виявлення на території «Артеку» візантійської базиліки VI століття
23 квітня 2017, 10:49 | Історія, археологія | 0 | | Код для блогу | |
На території міжнародного дитячого центру «Артек» археологи виявили базиліку VI століття. Про це повідомили в прес-службі «Артека», інформує Крим Реалії.
«В ході археологічних досліджень на території «Артеку» виявлено унікальний історичний пам'ятник – фундамент візантійської базиліки. Вчені датують знахідку VI століттям нашої ери і називають її найціннішим християнським артефактом, виявленим в Криму за останній час», - заявив підконтрольний Кремлю директор «Артека» Олексій Каспржак.
«Там, де розташований храм, територія однозначно не буде забудовуватися. Буде прийматися рішення про доцільність музеєфікації об'єкта. Сюди приїдуть фахівці з консервації та реставрації. Храм буде вписаний в архітектуру території, підготовлений для експонування», - пояснила провідний науковий співробітник Інституту археології Російської академії наук Ганна Мастикова.
Табір «Артек» було відкрито 16 червня 1925 роки як дитячий табір-санаторій Товариства Червоного Хреста РРФСР. Після анексії Криму Росією навесні 2014 року дитячий центр був переведений на баланс півострова, а потім став державною власністю Росії.
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