В Одесі продемонструють історію останніх днів життя і воскресіння Ісуса Христа

7 квітня 2017, 09:09 | Історія, археологія | 0 |   | Код для блогу |  | 

З 12 до 15 квітня на головній вулиці міста – Дерибасівській, пройде велика Пасхальна реконструкція, учасники якої продемонструють історію останніх днів життя і воскресіння Ісуса Христа. 

6 квітня в Одеському літературному музеї відбулася презентація костюмованої реконструкції, присвячена 500-річчю Реформації.

Як розповіли організатори заходу, це була реконструкція точних копій історичних костюмів всієї еволюції протестантизму, починаючи з XVI століття. Костюми автентичні і максимально наближені до епохи, наряди скрупульозно відновлювалися з історичних архівів, повідомляє "Південний Кур'єр".

Як РІСУ розповідала, в Одесі з 21 по 26 березня пройшов Тиждень протестантизму, присвячений 500-річчю Реформації в Україні. Протягом цього часу близько 20 церков різних протестантських конфесій знайомили одеситів зі своєю діяльністю, історією і традиціями, а вечорами в Кірсі (собор Святого Павла) щодня проходила святкова програма, органні концерти, проповіді та ознайомчі лекції. "Для нас це дуже важлива подія. Ми об'єдналися усі разом, щоб показати, що в Одесі є досить великі протестантські громади, які працюють на благо нашого міста, нашої країни", - зазначив один із організаторів проекту "Одеса протестантська" Петро Сердиченко. Організатори наголошують: реконструкція демонструє, як видозмінювався образ кожні сто років і яким став у наші дні. Це і одяг, середньоєвропейської моди темного, спокійного тону середньозаможного бюргера в Німеччині XVI століття часів Мартіна Лютера, і костюм українського шляхтича XVII століття, й інше вбрання.

 

Система Orphus
теги до статті:Великдень
Рейтинг
0
0

Останні новини

Останні коментарі

  • keleynik | 3 квітня 2017, 14:01

    И это духовенство хотят сделать капелланами в украинской армии? - ДУХОВЕНСТВО УПЦ (МП) ТАКИ ВЗЯЛО УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ В ЛУГАНСЬКУ ІЗ «ЗМІЦНЕННЯ РУССКОГО МИРА» - Это же просто БЕЗУМИЕ!

  • Slava43 | 31 березня 2017, 17:08

    Патріярха виклик до молитви 2-го Квітня особливо важний. Однак ми повинні що неділі в наших церквах молитись за єдність та перемогу над ворогами - зовнішніми та внутрішніми. Ми не повинні

  • Грицько | 15 березня 2017, 10:58

    це на мові військових це називається : збройний конфлікт низької інтенсивності. Війна - це велика Вітчизняна війна, 1-ша світова війна, вітчизняна війна 1812 р. і т.д. война — это крайняя, наиболее

  • Грицько | 15 березня 2017, 10:27

    'Але так уже повелося в православному світі: якщо є національна держава , рано чи пізно з'являється національна незалежна Церква" зараз на всеправославному рывны іде діалог з приводу одержання

  • Стефан | 13 березня 2017, 23:30

    Самостоятельность Украинской Церкви - естественное состояние, свободное от влияния коммунистических кураторов, травящих уже 100 лет православных и одобряющих вооружённое сопротивление сепаратистов,

Популярні статті місяця