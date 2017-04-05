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В Одесі продемонструють історію останніх днів життя і воскресіння Ісуса Христа
7 квітня 2017, 09:09 | Історія, археологія | 0 | | Код для блогу | |
З 12 до 15 квітня на головній вулиці міста – Дерибасівській, пройде велика Пасхальна реконструкція, учасники якої продемонструють історію останніх днів життя і воскресіння Ісуса Христа.
6 квітня в Одеському літературному музеї відбулася презентація костюмованої реконструкції, присвячена 500-річчю Реформації.
Як розповіли організатори заходу, це була реконструкція точних копій історичних костюмів всієї еволюції протестантизму, починаючи з XVI століття. Костюми автентичні і максимально наближені до епохи, наряди скрупульозно відновлювалися з історичних архівів, повідомляє "Південний Кур'єр".
Як РІСУ розповідала, в Одесі з 21 по 26 березня пройшов Тиждень протестантизму, присвячений 500-річчю Реформації в Україні. Протягом цього часу близько 20 церков різних протестантських конфесій знайомили одеситів зі своєю діяльністю, історією і традиціями, а вечорами в Кірсі (собор Святого Павла) щодня проходила святкова програма, органні концерти, проповіді та ознайомчі лекції. "Для нас це дуже важлива подія. Ми об'єдналися усі разом, щоб показати, що в Одесі є досить великі протестантські громади, які працюють на благо нашого міста, нашої країни", - зазначив один із організаторів проекту "Одеса протестантська" Петро Сердиченко. Організатори наголошують: реконструкція демонструє, як видозмінювався образ кожні сто років і яким став у наші дні. Це і одяг, середньоєвропейської моди темного, спокійного тону середньозаможного бюргера в Німеччині XVI століття часів Мартіна Лютера, і костюм українського шляхтича XVII століття, й інше вбрання.
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