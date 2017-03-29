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У Грузії в ущелині Ілто виявлено стародавній храм IV-XI ст.
30 березня 2017, 10:45 | Історія, археологія | 0 | | Код для блогу | |
В ущелині Ілто у селищі Чарталі Ахметського муніципалітету (Кахетія) виявлені руїни однонефного християнського храму, повідомляє "Благовіст-інфо" з посиланням на грецький сайт Ick.Ge.
За інформацією муніципального культурного центру, на прилеглій території також знайдені сліди поселення. За словами керівника центру культури Кахі Мамулашвілі, ущелина Ілто практично не вивчена з точки зору пам'яток культурної спадщини.
«Про цю знахідку нам повідомили місцеві жителі. Як припускають фахівці служби охорони пам'яток, ця однонефна базиліка датується ранньохристиянським періодом (в Грузії - IV-XI ст.).
Церква знаходиться у важкодоступному місці. На прилеглій території помічені сліди поселення», – повідомив Каха Мамулашвілі. За його словами, про цю знахідку уже інформовано Національне агентство захисту культурної спадщини, яке проводить відповідні дослідження.
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Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.