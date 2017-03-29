У Грузії в ущелині Ілто виявлено стародавній храм IV-XI ст.

30 березня 2017, 10:45 | Історія, археологія | 0 |   | Код для блогу |  | 

В ущелині Ілто у селищі Чарталі Ахметського муніципалітету (Кахетія) виявлені руїни однонефного християнського храму, повідомляє "Благовіст-інфо" з посиланням на грецький сайт Ick.Ge.

За інформацією муніципального культурного центру, на прилеглій території також знайдені сліди поселення. За словами керівника центру культури Кахі Мамулашвілі, ущелина Ілто практично не вивчена з точки зору пам'яток культурної спадщини.

«Про цю знахідку нам повідомили місцеві жителі. Як припускають фахівці служби охорони пам'яток, ця однонефна базиліка датується ранньохристиянським періодом (в Грузії - IV-XI ст.).

Церква знаходиться у важкодоступному місці. На прилеглій території помічені сліди поселення», – повідомив Каха Мамулашвілі. За його словами, про цю знахідку уже інформовано Національне агентство захисту культурної спадщини, яке проводить відповідні дослідження.

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теги до статті:,Археологія,Грузія
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