Псевдособор 1946 року був логічним продовженням політики Російської держави щодо УГКЦ, - Володимир Сергійчук

Професор Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка Володимир Сергійчук у студії "Живого телебачення" розказав, які насправді були причини скликання псевдособору 1946 року і чому хотіли заборонити УГКЦ.

«Спроби знищити УГКЦ були одразу після трьох поділів Польщі. Коли до Росії відійшли Київщина, Волинь, Поділля, Білоруські терени, Холмщина, тоді таке завдання було поставлене російським самодержавством. Починаючи з кінця 20-х років XIX століття, йшов процес нищення УГКЦ на теренах, які відійшли до Російської імперії», - зазначив Володимир Сергійчук.

На думку історика, Собор 1946 року був лише логічним продовженням політики Російської держави щодо УГКЦ.

«Сценарій ліквідації УГКЦ був написаний працівниками НКВС і поданий на підпис Сталіну в середині березня 1945 року, - зауважив Володимир Сергійчук. - Вони підібрали священиків, які точно піднесуть руки за все, що їм скажуть. Делегатами були ті священики, яких уповноважило на це НКВС. І вони голосували не думаючи, бо головний момент - «повернення в лоно матері-Церкви» - звучав абсурдно».