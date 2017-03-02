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У Києві відбулась прем'єра фільму про Йосифа Сліпого "Рифи"
6 березня 2017, 10:54 | Історія, археологія | 0 | | Код для блогу | |
Прем’єрний показ документального фільму "Справа "Рифи" відбувся у столичному кінотеатрі "Жовтень". У стрічці йдеться про обставини арешту, ув’язнення та звільнення патріарха Йосифа Сліпого, повідомляє «5 канал».
У квітні 1945 року главу Української Греко-Католицької Церкви Йосифа Сліпого заарештували, звинувативши в антирадянській діяльності і співпраці з фашистами та ув’язнили на 18 років. Назву стрічці дала агентурна справа "Рифи".
У 33-х томах докладно задокументовано, як радянська влада розробляла та втілювала в життя план знищення УГКЦ. До фільму ввійшли свідчення учасників та очевидців подій, коментарі істориків, кадри кінохроніки. Робота над фільмом тривала два роки. Презентацію приурочили до 125-річчя від народження патріарха Йосифа.
"Ми намагалися викласти причини і наслідки. Чому так відбувалося? Чому така боротьба завжди точилася за Україну. Чому таке відношення було до греко-католицької церкви", - зазначила автор та режисер фільму "Справа "Рифи" Олена Мошинська.
"Ця стрічка базується на ще незнаних документах, архівах, а також ми маємо нагоду побачити дуже цікаві кадри кінохроніки, які зберігалися в приватних архівах", - говорить Патріарх УГКЦ Святослав (Шевчук).
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