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У Тернополі знайшли підземні тунелі та катакомбну церкву
2 березня 2017, 09:36 | Історія, археологія | 0 | | Код для блогу | |
Наявність двох підземних тунелів та катакомбної церкви у Тернополі 27 лютого підтвердила георозвідка. Про це повідомляє TopNews, посилаючись на слова голови ГО "City Project" Андрія Кіра. На вул. Листопадова під землею розташована катакомбна церква монастиря Згромадження сестер Святого Йосипа (Йосифіток).
"На початку ХХ століття в Тернополі на місці нинішньої обласної прокуратури стояв монастир французьких сестер-йосифіток. На такі дані я натрапив в архіві. Монахині в ньому навчали наших панянок французької, етикету, покірності.
Із Катедральним собором монастир з`єднувався підземним ходом. Під монастирем розташовувалась катакомбна підземна церква. Була вона зовсім невеличка - якихось 3 м у висоту, 8 м - у довжину й 5 м - в ширину.
У 1952-му в приміщення монастиря переселилась прокуратура. Вхід до підземної церкви було завалено, стіни її - побілено, а приміщення пристосовано під потреби господарів у мундирах. Святиню переобладнали під тир, у якому навчались стріляти з пістолетів. З роками тут, як і колись церковні співи, стихли й постріли. Згодом приміщення було закинуто", - зауважує головний спеціаліст відділу охорони культурної спадщини управління культури ОДА Ярослав Пелехатий.
Проект "Підземний Тернопіль" став темою зустрічі археологів та представників міської влади 16 лютого. Тоді фахівці проаналізували можливі місця проходження підземних ходів під містом та існування підземель. "Тернопіль, на жаль, втратив велику частину пам'яток архітектури під час Другої Світової війни. Але справжній історичний скарб міста розташований під землею. "Підземний Тернопіль" може стати справжньою туристичною перлиною. Тому наша задача зробити все для того, аби ця перлина якомога швидше засяяла. Запрошуємо активістів та волонтерів міста до спільної роботи", - зазначає заступник міського голови Тернополя Леонід Бицюра.
У Тернополі працює група, котра здійснює фактично перші випробування нового сучасного георадара Leica DS2000.
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